Joven bailaba 'Dai Dai' y un perro lo mordió: el video se volvió viral

Las personas que observaban la escena notaron la presencia del animal y lanzaron algunas advertencias. Sin embargo, el can continuó aproximándose hasta que, en medio de la presentación, mordió al joven, provocando sorpresa entre quienes seguían la grabación.

La fiebre por la canción interpretada para la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue multiplicando desafíos, coreografías y momentos virales en redes sociales.

Sin embargo, uno de los videos más comentados de los últimos días no destacó únicamente por sus pasos de baile, sino por un inesperado incidente que terminó captando toda la atención de los internautas.

El protagonista de la historia fue el creador de contenido colombiano Dilan Forero, conocido en plataformas digitales como @dilanforero_, quien decidió sumarse a la tendencia que ha acompañado el lanzamiento del tema oficial del próximo Mundial. Con la intención de grabar una coreografía diferente, el joven eligió como escenario una concurrida plaza de mercado y apareció vestido con una camiseta de la Selección Colombia y un tradicional sombrero vueltiao.

Mientras sonaba una versión salsera de la canción, Forero ejecutaba los movimientos inspirados en la coreografía oficial ante la mirada de comerciantes, compradores y curiosos que se encontraban en el lugar. Lo que parecía una grabación más para redes sociales cambió de rumbo cuando un perro comenzó a acercarse lentamente al bailarín.

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Las personas que observaban la escena notaron la presencia del animal y lanzaron algunas advertencias. Sin embargo, el can continuó aproximándose hasta que, en medio de la presentación, mordió al joven, provocando sorpresa entre quienes seguían la grabación. El incidente quedó registrado por la cámara y rápidamente se convirtió en uno de los videos más compartidos en diferentes plataformas digitales.

Lejos de reaccionar con molestia, el influencer decidió tomarse el episodio con humor y publicar el material en sus perfiles sociales. Incluso aprovechó la situación para etiquetar a Shakira y compartir con sus seguidores lo ocurrido durante la grabación.

En la descripción de la publicación escribió: “ME MORDIOOO @shakira nos dieron un wakamordisco. Las personas, los animales, aquellos lugares hacen que cada momento y cada oportunidad sea completamente especial a Johan el perrito del video (...) gracias por la tarde de ayer Solo en Colombia puede suceder algo así”.

La publicación acumuló rápidamente miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios se divirtieron con la reacción del perro y con la actitud relajada del creador de contenido, mientras otros expresaron preocupación por las posibles consecuencias de la mordedura y recomendaron verificar el estado de salud del animal y sus vacunas.

El fenómeno alrededor de “Dai Dai” ha trascendido ampliamente las plataformas digitales. Desde su lanzamiento como himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la canción ha inspirado adaptaciones musicales, retos de baile y producciones audiovisuales en distintos países. Colombia no ha sido la excepción y varias agrupaciones han desarrollado versiones propias del tema para conectarlo con ritmos locales.

Una de las iniciativas más destacadas surgió en Cali, donde colectivos artísticos y agrupaciones de baile adaptaron la canción al estilo de la salsa choke, género urbano profundamente ligado a la identidad cultural de la capital vallecaucana. El proyecto fue grabado en el estadio Olímpico Pascual Guerrero y difundido a través de redes sociales bajo el mensaje “WE ARE READY”, coincidiendo con la cuenta regresiva para el inicio del torneo.

George Ríos, director del colectivo Generación del Ragga, explicó cómo nació la propuesta artística inspirada en el éxito de Shakira. “Cuando salió la canción, al otro día yo dije ‘tenemos que aprendernos esto para montarlo en las redes (...) Tres días ensayando, nos adaptamos a la coreografía musicalmente con nuestro estilo y sabor”, expresó.

La expectativa en torno al espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial también ha crecido después de que Shakira anunciara la participación de integrantes de la fundación ugandesa Ghetto Kids. La cantante reveló inicialmente su entusiasmo tras ver una de las coreografías realizadas por los jóvenes bailarines. “¡Me muero!!! ¿Por qué son tan lindos??? (...) Necesito bailarines como esos!!!! ¿Chicos, no quieren venir y presentarse conmigo en las finales?”, escribió en sus redes sociales.

Posteriormente, la artista confirmó que buscará incluir a más bailarines en el espectáculo. “Hola a todos, he visto creaciones increíbles con Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo. Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable, así que he decidido invitar a tantos como pueda para bailar conmigo en la final. Ya invité a los Ghetto Kids de Uganda”, anunció la barranquillera.