The Boys | El traje de Homelander desata una batalla de coleccionistas

El final de la serie no solo marca el cierre de una de las producciones más exitosas de los últimos años, sino también el inicio de una intensa disputa por quedarse con algunos de los objetos más emblemáticos utilizados durante la producción.

Entre todas las piezas disponibles, ninguna ha despertado tanto interés como el icónico traje de Homelander, personaje interpretado por Anthony Starr y considerado el rostro más representativo de la ficción de superhéroes creada por Amazon Prime Video.

Tras concluir el rodaje de la serie, gran parte del vestuario, la utilería y los elementos escenográficos empleados en pantalla dejaron de tener uso dentro de la producción. Como resultado, cientos de artículos fueron puestos a disposición del público mediante una subasta organizada por la reconocida casa especializada Propstore, dedicada a la venta de piezas originales procedentes del cine y la televisión.

La expectativa por esta venta alcanzó niveles inesperados cuando comenzaron a circular publicaciones que aseguraban que el uniforme de Homelander había alcanzado una oferta de 10 mil millones de dólares. La cifra rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones en redes sociales. Sin embargo, la información resultó ser incorrecta.

De acuerdo con los registros oficiales de la subasta, el supuesto valor multimillonario fue consecuencia de una serie de ofertas falsas realizadas por usuarios de internet como parte de una broma colectiva. Estas acciones alteraron temporalmente el sistema automatizado de pujas y provocaron que aparecieran montos completamente alejados de la realidad.

La situación no impidió que el interés por el artículo continuara creciendo. Actualmente, la oferta legítima más alta por el traje de Homelander supera los 17 mil dólares, una cifra considerable que podría seguir aumentando a medida que se acerque la fecha límite de la subasta. Los especialistas de Propstore estiman que el valor final de la pieza podría situarse entre 40 mil y 80 mil dólares, rango que refleja la importancia cultural adquirida por el personaje dentro de la industria del entretenimiento.

La venta incluye más de 200 artículos originales de The Boys, disponibles para los interesados hasta el próximo 30 de junio. Entre las piezas más buscadas figuran vestuarios utilizados por varios de los protagonistas de la serie, incluyendo trajes de Queen Maeve, Black Noir, Soldier Boy y Firecracker, todos ellos personajes que contribuyeron a consolidar el éxito global de la producción.

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Los seguidores de Billy Butcher también tienen opciones destacadas dentro del catálogo. La subasta ofrece parte de su vestuario característico, además de una réplica de su emblemático abrigo, una de las prendas más reconocibles del universo narrativo de la serie.

Más allá de la ropa utilizada en pantalla, el evento reúne una amplia variedad de objetos que ayudaron a construir el mundo ficticio de Vought International. Entre ellos se encuentra un conjunto de ocho vasos inspirados en Los Siete, el famoso grupo de superhéroes alrededor del cual gira buena parte de la historia.

También figuran elementos de utilería asociados a escenas específicas, como el escudo de Soldier Boy, una consola VoughtStation 5 utilizada por Ryan y diferentes materiales propagandísticos creados para representar campañas ficticias dentro de la trama. Otro artículo que ha despertado interés entre los coleccionistas es el traje de A-Train, cuya puja ya supera ampliamente los mil dólares.

La lista de objetos disponibles incluye además piezas promocionales vinculadas al universo satírico de la serie. Entre ellas destaca un enorme póster de la película ficticia “Dawn of the Seven”, concebida como una parodia de las grandes franquicias de superhéroes de Hollywood.

Los artículos relacionados con Homelander ocupan un lugar central dentro de la subasta. Además de su uniforme principal, los organizadores han puesto a disposición una gran sección del decorado original de la Torre Vought, incluyendo un panel de techo perteneciente a una de las salas de conferencias más representativas de la serie. Con las ofertas todavía abiertas, todo apunta a que varias de estas piezas podrían alcanzar cifras récord antes del cierre definitivo del evento.