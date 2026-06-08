Madonna lanza contundente mensaje contra los celulares en conciertos: 'Conecten con el momento'

Durante la presentación de Confessions II – The Film en Nueva York, la artista cuestionó la costumbre cada vez más extendida de grabar cada instante de un espectáculo en lugar de disfrutarlo de manera directa.

La presencia masiva de teléfonos móviles en conciertos y festivales volvió a convertirse en tema de debate tras las recientes declaraciones de la icónica cantante Madonna, quien expresó su preocupación por el impacto que la tecnología está teniendo en la experiencia de la música en vivo.

La llamada Reina del Pop participó en el estreno de la producción audiovisual que acompaña las primeras canciones de su próximo álbum, Confessions II, en el histórico Beacon Theatre. Tras la proyección, sostuvo una conversación con el periodista Anderson Cooper y los realizadores David Toro y Solomon Chase, conocidos artísticamente como TORSO.

En ese espacio, la cantante reflexionó sobre cómo la tecnología ha transformado la relación entre artistas y espectadores. El tema surgió después de que Cooper destacara que los asistentes al evento no pudieron utilizar sus dispositivos móviles gracias al sistema de fundas de seguridad Yondr, una medida que mantuvo los teléfonos bloqueados durante toda la actividad.

Para Madonna, esta clase de iniciativas permite recuperar una conexión más auténtica entre las personas. Según explicó, la necesidad de documentar constantemente lo que sucede alrededor ha modificado la manera en que el público experimenta conciertos, encuentros sociales e incluso momentos cotidianos.

Durante la conversación, la intérprete resumió su postura con una frase que rápidamente captó la atención de los asistentes y de los medios especializados. “Vine a este mundo para hacer, no para observar”, afirmó al referirse a la tendencia de registrar cada experiencia a través de una pantalla.

La artista también recordó una de sus apariciones más recientes en el reconocido Coachella, donde compartió escenario con Sabrina Carpenter. Aunque aseguró haber disfrutado de la presentación, comentó que le resultó llamativo observar desde el escenario una multitud de teléfonos iluminados en lugar de ver directamente los rostros y las reacciones del público.

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Para la cantante, la experiencia de los conciertos en vivo tiene un componente emocional y social que va mucho más allá de la música. Considera que bailar, cantar y compartir un espectáculo son actividades capaces de generar vínculos colectivos difíciles de replicar en otros contextos.

Madonna describió esa interacción como una experiencia profundamente humana y comunitaria. En ese sentido, sostuvo que la presencia constante de dispositivos móviles puede convertirse en una barrera que limita la conexión espontánea entre quienes comparten un mismo espacio.

Con un mensaje directo, la estrella insistió en la necesidad de recuperar la atención plena durante los eventos en vivo. “Los teléfonos celulares se interponen entre las personas”, expresó ante los asistentes, reforzando su crítica a la denominada cultura del celular que domina buena parte de los espectáculos actuales.

Antes de concluir su intervención, dejó una recomendación que provocó aplausos y reacciones inmediatas entre el público presente. “¡Guarden sus jodidos celulares y conecten!”, exclamó, invitando a los asistentes a priorizar la experiencia real sobre el contenido digital.

Las declaraciones coincidieron con la promoción de Confessions II – The Film, una producción audiovisual de más de diez minutos creada para acompañar el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico. El proyecto cuenta con la participación de reconocidas figuras como Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Julia Garner, Gwendoline Christie, Richard E. Grant y Sabrina Carpenter.

Además, incluye la colaboración de Lourdes Leon, quien participó en una de las composiciones del álbum. Mientras el cortometraje llegará a YouTube el 8 de junio, el esperado disco Confessions II verá la luz el 3 de julio, marcando una nueva etapa en la carrera de una de las artistas más influyentes de la música contemporánea.