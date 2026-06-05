Bizarrap da el salto a Disney y Pixar: será uno de los nuevos personajes de Toy Story 5

El universo de Toy Story 5 sigue sumando nombres de alto impacto para su esperado estreno y ahora sorprendió con la incorporación de uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana.

El productor argentino Bizarrap, reconocido por revolucionar la industria musical con sus exitosas “BZRP Music Sessions”, anunció que formará parte del elenco de doblaje en español de la nueva película de Disney y Pixar, ampliando así su carrera hacia el mundo de la actuación de voz.

La noticia fue revelada por el propio artista a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de fotografías inspiradas en la famosa franquicia animada. En las imágenes aparece acompañado de figuras de Woody y Buzz Lightyear, mientras una de las publicaciones adapta el emblemático logotipo de la saga para incluir las iniciales con las que el productor es conocido internacionalmente.

El anuncio generó una rápida reacción entre sus seguidores y los fanáticos de la película, quienes celebraron la llegada del argentino a una de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos. Junto a las imágenes, Bizarrap confirmó oficialmente su participación en la producción y compartió un mensaje que reflejó la importancia del momento en su trayectoria profesional. “Soy la voz de ‘Santa de Jardín’, el nuevo personaje de Toy Story 5. Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42”, escribió el músico.

Posteriormente, Disney y Pixar ratificaron la información mediante un comunicado en el que detallaron que el productor dará voz a “Santa de Jardín” en la versión doblada al español que llegará a los cines de América Latina y España. Con esta participación, el argentino se suma a una estrategia cada vez más frecuente de los grandes estudios de animación: incorporar figuras de gran alcance cultural para conectar con nuevas audiencias y fortalecer la presencia de sus producciones en mercados internacionales.

De acuerdo con la información oficial, el personaje interpretado por Bizarrap forma parte de una pequeña comunidad de juguetes olvidados que habitan en un patio trasero. Dentro de ese grupo, “Santa de Jardín” cumple un papel protector y se convierte en una figura clave para los demás personajes que comparten ese espacio.

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La llegada del productor argentino ocurre pocos días después de que Disney y Pixar confirmaran otra participación estelar en la película. El cantante puertorriqueño Bad Bunny también se unirá al elenco de voces dando vida a “Pizza with Sunglasses” o “Pizza con Anteojos”, personaje que aparecerá tanto en la versión original en inglés como en la adaptación al español.

Uno de los aspectos que más expectativa ha generado entre los seguidores de ambos artistas es que sus personajes compartirán escenas dentro de la historia. La combinación de dos de las figuras más influyentes de la música latina actual dentro de una producción de Pixar ha despertado interés incluso entre quienes habitualmente no siguen las películas animadas.

La incorporación de Bizarrap representa un nuevo hito para una carrera que ha trascendido ampliamente los límites de la producción musical. Gracias a colaboraciones con artistas internacionales y millones de reproducciones en plataformas digitales, el argentino se ha consolidado como una de las personalidades más reconocidas del entretenimiento en habla hispana.

Por su parte, Toy Story 5 llega con la responsabilidad de continuar el legado de una franquicia que ha marcado a varias generaciones desde su debut en 1995. La saga, protagonizada por Woody, Buzz Lightyear y una extensa colección de juguetes, ha logrado mantenerse vigente durante décadas gracias a su capacidad para reinventar sus historias y conectar emocionalmente con públicos de distintas edades.

Con la participación de Bizarrap y Bad Bunny, Disney y Pixar buscan aportar una dimensión contemporánea a la nueva entrega. La película se estrenará en varios mercados internacionales durante junio y promete reunir nostalgia, humor y nuevas aventuras en una de las producciones animadas más esperadas del año, consolidando a la franquicia como uno de los mayores referentes del cine familiar a nivel mundial.