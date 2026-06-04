Drake recibe una sorprendente réplica de hielo inspirada en Kimi Räikkönen y la Fórmula 1

La pasión del cantante por los automóviles de lujo es ampliamente conocida, pero el más reciente obsequio que llegó a sus manos está lejos de ser un vehículo convencional.

El artista canadiense recibió una impresionante réplica de un monoplaza de Fórmula 1 fabricado completamente en hielo, una pieza inspirada en una de las imágenes más recordadas de la carrera del campeón mundial Kimi Räikkönen y vinculada directamente al lanzamiento de su nuevo álbum, ICEMAN.

El regalo ha captado la atención tanto de los seguidores del rapero como de los aficionados al automovilismo. La escultura recrea el histórico McLaren de hielo que protagonizó una campaña promocional en 2006 y que fue entregado al piloto finlandés durante su etapa como corredor de la escudería británica. Dos décadas después, aquella curiosa creación ha vuelto a cobrar protagonismo gracias a una nueva versión construida especialmente para homenajear el más reciente proyecto musical del intérprete canadiense.

La conexión entre Drake y Räikkönen surgió de manera natural a partir del título del álbum. El término ICEMAN, que en español significa “hombre de hielo”, ha estado asociado durante años a la figura del piloto finlandés. Durante su trayectoria en la Fórmula 1, Räikkönen ganó fama por su personalidad reservada, su carácter imperturbable y su capacidad para competir bajo presión sin mostrar emociones, cualidades que le valieron el apodo de “The Iceman”.

Precisamente esa imagen de serenidad y determinación parece haber servido como inspiración conceptual para la nueva producción musical del rapero. Aunque no existe evidencia de que Drake haya pensado específicamente en el campeón mundial de 2007 al bautizar su disco, el paralelismo fue rápidamente identificado por fanáticos del deporte motor y de la industria musical.

El lanzamiento de ICEMAN estuvo acompañado por una llamativa estrategia promocional centrada en la temática del hielo. Semanas antes de la publicación oficial del álbum, el artista instaló un enorme bloque congelado en Toronto. Dentro de la estructura se encontraban varios discos duros con el contenido del proyecto musical, una acción que generó una fuerte repercusión en redes sociales y fortaleció la identidad visual de la campaña.

Ahora, esa narrativa ha dado un nuevo paso con la llegada de una pieza única a su colección personal. La réplica del monoplaza congelado fue creada por un artista conocido en redes sociales como spinzbeatsinc, quien decidió rendir homenaje tanto al álbum como al histórico piloto finlandés mediante una reconstrucción a escala real del legendario vehículo.

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La obra recuerda una de las acciones promocionales más comentadas de McLaren durante la década de 2000. En mayo de 2006, durante la semana del Gran Premio de Mónaco, Räikkönen recibió una reproducción helada del MP4-21, el monoplaza que utilizaba aquella temporada. La imagen del piloto junto al vehículo de hielo se convirtió rápidamente en una de las fotografías más icónicas de su carrera.

El creador de la nueva réplica compartió el proyecto en sus plataformas digitales acompañado de una frase que resume la conexión entre ambas figuras: “De un 'Iceman' al siguiente”. El mensaje hace referencia al puente simbólico entre el apodo de Räikkönen y el concepto artístico desarrollado por Drake en su nuevo trabajo discográfico.

La escultura ya forma parte de la residencia del cantante y se ha convertido en uno de los objetos más llamativos de su patrimonio automovilístico. Aunque el artista posee una reconocida colección de vehículos de alto rendimiento y modelos exclusivos, pocos elementos destacan tanto por su valor simbólico como esta recreación inspirada en la historia de la Fórmula 1, la cultura pop y la música contemporánea.

Con este singular homenaje, el lanzamiento de ICEMAN trasciende el ámbito musical y establece un inesperado vínculo entre dos mundos aparentemente distintos. Veinte años después de que Kimi Räikkönen recibiera aquel inolvidable monoplaza congelado, la imagen vuelve a cobrar vida gracias a Drake y a una pieza que celebra tanto la creatividad artística como una de las leyendas más recordadas del automovilismo mundial.