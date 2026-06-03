Alejandro Fernández preocupa por su aspecto bucal en pleno concierto

Una reciente presentación del potrillo se convirtió en tema de conversación en redes sociales por un detalle inesperado que captó la atención de miles de usuarios.

Durante un concierto de su gira De rey a rey, un video grabado por asistentes mostró al intérprete mexicano cantando sobre el escenario mientras dejaba ver una coloración verdosa en su lengua, una imagen que rápidamente se viralizó y generó múltiples teorías en internet.

El clip, de menos de un minuto de duración, se difundió ampliamente en plataformas digitales y provocó una ola de comentarios relacionados con el estado de salud del artista. En las imágenes, Fernández aparece interpretando una de sus canciones cuando sostiene una nota prolongada y abre la boca lo suficiente para que la cámara registre una tonalidad verde pálida en la parte posterior de su lengua.

La grabación dio paso a toda clase de interpretaciones. Algunos usuarios sugirieron que podría tratarse de una consecuencia de algún alimento, bebida o medicamento consumido antes de salir al escenario, mientras que otros relacionaron el episodio con posibles problemas de higiene bucal o incluso con alguna condición médica. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada.

Entre los mensajes más compartidos aparecieron comentarios como “Normalicemos lavarnos la lengua antes de salir al escenario“ y “Quizás se tomó una pastilla y quedó blanca la lengua. Me ha pasado”. Las opiniones se multiplicaron rápidamente, alimentando un debate que trascendió el contenido original del video y convirtió al cantante en una de las figuras más comentadas en redes sociales durante las últimas horas.

Hasta el momento, el llamado “Potrillo” no ha emitido ninguna declaración pública para aclarar el origen de la coloración observada en el video. Debido a ello, las versiones que circulan continúan siendo simples especulaciones generadas por usuarios y seguidores que intentan encontrar una explicación al fenómeno captado por la cámara.

La conversación también llevó a algunos internautas a recordar un episodio de salud que afectó al artista en 2025. En septiembre de ese año, Alejandro Fernández se vio obligado a cancelar varios conciertos programados en Estados Unidos debido a una enfermedad que le exigió reposo absoluto. Posteriormente, se informó que el problema correspondía a un cuadro de salmonelosis, situación que generó preocupación entre sus seguidores.

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Pese a aquel inconveniente médico, el cantante logró retomar sus actividades y mantener una agenda profesional activa. Su presencia continúa siendo una de las más importantes dentro de la música regional mexicana y su nombre incluso ha sido mencionado entre las figuras consideradas para participar en actividades relacionadas con el Mundial de 2026 que tendrá como una de sus sedes a México.

Mientras la atención permanecía centrada en el video viral, otro tema vinculado a la familia Fernández volvió a cobrar relevancia. En semanas recientes, una controversia relacionada con Alex Fernández, hijo del artista, y la cantante Ángela Aguilar ocupó titulares en medios de espectáculos y redes sociales.

La polémica surgió a raíz del lanzamiento de un álbum homenaje a Vicente Fernández. Algunos seguidores interpretaron que Alex estaba inconforme por no haber sido incluido en una producción donde sí aparece Ángela Aguilar. Ante la creciente conversación, el cantante decidió pronunciarse para aclarar su postura.

Alex Fernández negó que existiera algún conflicto con la intérprete mexicana y rechazó las versiones que sugerían celos o molestias por su participación en el proyecto. También aseguró que nunca dirigió mensajes contra ella y explicó que las especulaciones nacieron de interpretaciones ajenas a sus declaraciones.

Además, descartó que hubiera existido una propuesta formal para desarrollar una colaboración musical entre ambos artistas. Sobre ese punto fue categórico al afirmar que “nunca ha habido la propuesta de hacer una colaboración”.

Por ahora, la atención mediática continúa enfocada en Alejandro Fernández y el video que desató las especulaciones. Sin una explicación oficial sobre lo ocurrido, el episodio sigue generando conversación entre seguidores y usuarios de redes sociales, que mantienen el tema entre las tendencias más comentadas relacionadas con el cantante mexicano.