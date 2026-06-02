Nicky Jam rompe el mito sobre Enrique Iglesias: 'Nunca fue mi amigo'

Aunque la colaboración proyectó una imagen de cercanía entre ambos artistas, el reguetonero aseguró que nunca existió una amistad fuera de los escenarios y los estudios de grabación.

Más de una década después de que “El Perdón” conquistara las listas de reproducción y se consolidara como uno de los mayores éxitos de la música latina, Nicky Jam sorprendió al hablar con total sinceridad sobre su relación con Enrique Iglesias.

Durante una reciente conversación en el programa Molusco TV, el intérprete puertorriqueño recordó algunos episodios vividos junto al cantante español y explicó que, pese al enorme impacto que tuvo la canción en sus respectivas carreras, el vínculo personal entre ellos siempre fue distante.

Al ser consultado sobre si mantiene contacto con Enrique Iglesias, Nicky Jam respondió con franqueza: “No, yo no sé dónde está metido Enrique Iglesias. No lo considero amigo, nunca fue amigo mío, era bien complicado el tipo”.

Las declaraciones generaron interés entre los seguidores de ambos artistas debido a que durante años se asumió que el éxito compartido había derivado en una amistad cercana. Sin embargo, el cantante aclaró que la dinámica entre ellos estuvo centrada exclusivamente en el ámbito profesional.

La colaboración nació en 2015, cuando Nicky Jam ya había lanzado “El Perdón” y Enrique Iglesias mostró interés en participar en una nueva versión del tema. La unión de ambas figuras impulsó la canción a nivel internacional y la convirtió en un fenómeno que trascendió fronteras, especialmente tras el lanzamiento de su videoclip grabado en Medellín.

A pesar de la relevancia de ese proyecto, el reguetonero recordó una experiencia particular que reflejó las diferencias de personalidad entre ambos. Durante el rodaje de la versión en inglés de la canción, titulada “Forgiveness”, decidió entregarle un reloj como obsequio a Iglesias. La reacción del artista español lo tomó completamente por sorpresa.

“Le regalé un reloj, y me dijo: “No Nicky, está bien”. Le respondí: “Papi, es un regalo para ti”, y me dijo: “No gracias”. Me quedé con el reloj como media hora pensando”, relató entre risas durante la entrevista.

Aunque la anécdota llamó la atención de los conductores y del público, Nicky Jam insistió en que no existe ningún conflicto con el intérprete de “Bailando”. Por el contrario, aseguró que siempre ha sentido respeto por su trayectoria y considera que la situación estuvo relacionada con la personalidad reservada de Iglesias.

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“Yo no lo estoy criticando, en verdad estoy haciendo la anécdota para que ustedes se rían, pero no tengo ninguna amistad con el pana; tampoco le llevo la mala. El tipo era muy reservado, muy en su mundo”, explicó.

Más adelante, el artista amplió su descripción sobre la relación que mantuvieron a lo largo de los años. “No hablo con él. No sé nada de él. Nunca fue amigo mío. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Es que era bien complicado el tipo. No sé si él era muy como casa sola”, comentó.

Pese a la falta de cercanía personal, el cantante reconoció que la colaboración tuvo un papel fundamental en su carrera y destacó el impacto que generó para ambos artistas. Según explicó, el lanzamiento representó una oportunidad estratégica que impulsó su presencia internacional en un momento clave.

“Fue muy clave en mi carrera, muy clave. También fue para él muy bueno porque necesitaba ese otro palo después de Bailando. Fue un intercambio bacano”, afirmó.

Nicky Jam también elogió el talento musical de Enrique Iglesias y su capacidad para identificar éxitos comerciales. “El tipo de verdad que es un buen artista, tiene un buen oído para lo que es un palo. Él la tiene clara. No tenemos una amistad, pero mi respeto y saludo donde quiera que él esté. Dios te bendiga, Enrique Iglesias”, expresó.

Actualmente, el artista atraviesa una nueva etapa profesional marcada por importantes presentaciones y por la defensa de una característica que considera poco reconocida dentro de la industria: su versatilidad musical. El cantante sostiene que ha explorado géneros como reguetón, trap, bachata, salsa, merengue, vallenato y champeta, una capacidad de adaptación que, según afirma, ha sido clave para mantenerse vigente y seguir conectando con nuevas generaciones de oyentes.