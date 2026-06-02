Dan el último adiós a Joaquín Vásquez, líder comunitario y promotor del patriotismo

Panamá/Familiares, amigos, dirigentes políticos y conocidos dieron este martes el último adiós a Joaquín Vásquez, expresidente de la Asociación Centinelas y exrepresentante del corregimiento de Ancón, durante una misa celebrada en la Iglesia del Carmen y presidida por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa.

Vásquez, quien también se desempeñó como comunicador social y fue un activo miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), falleció a los 54 años de edad, dejando un legado marcado por su liderazgo, compromiso con el país y participación en iniciativas ciudadanas orientadas a fortalecer el sentido patriótico entre los panameños.

Durante la ceremonia, amigos y compañeros recordaron su trayectoria y destacaron las cualidades que lo caracterizaron tanto en la vida pública como en el ámbito personal.

El exrepresentante Carlos Tito Lee expresó que mantuvo una amistad profunda con Vásquez y resaltó su dedicación hacia las personas que lo rodeaban. “Joaquín como persona, era entregado a cada uno de los que lo acompañábamos. Era siempre un hombre de visión que inspiraba el trabajo y la dedicación. Tanto es así que creó grupos como Centinelas, que muestra nuestra historia, y se mantuvo siempre firme con la convicción de que había que luchar por la patria”, manifestó.

Por su parte, el dirigente perredista Javier Ortega recordó a Vásquez como una persona activa y comprometida con los ideales heredados de su familia. “Fue un muchacho inquieto, un muchacho activo, siguiendo los pasos de su padre y de su familia, que siempre ha sido revolucionaria. La verdad es que duele mucho que compañeros como él hayan padecido una enfermedad en los últimos años o meses. A todos nos llama el Señor en algún momento de la vida”, señaló.

Ortega también destacó algunas de las obras impulsadas por Vásquez durante su gestión como representante de Ancón. Entre ellas mencionó el monumento del 9 de Enero, ubicado en las cercanías de la Asamblea Nacional. “Esa fue una obra de Joaquín”, recordó.

La partida de Joaquín Vásquez deja un vacío entre quienes compartieron con él espacios comunitarios, políticos y ciudadanos. Sin embargo, quienes lo conocieron coinciden en que su legado permanecerá a través de las iniciativas que promovió y de su permanente compromiso con la historia, la identidad nacional y el servicio a Panamá.

Con información de Jessica Román.