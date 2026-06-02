Un niño estuvo a punto de ahogarse en playa Santa Clara; autoridades insisten en respetar señales de prevención

El rescate fue realizado de manera inmediata por un guardavidas privado que se encontraba brindando vigilancia en la playa, evitando que la situación terminara en una tragedia.

Coclé/Un niño estuvo en riesgo de ahogarse en playa Santa Clara, en la provincia de Coclé, luego de ingresar al mar pese a que en el área se mantenía izada la bandera roja, una señal que prohíbe el baño debido a las condiciones peligrosas del oleaje.

El rescate fue realizado de manera inmediata por un guardavidas privado que se encontraba brindando vigilancia en la playa, evitando que la situación terminara en una tragedia. Aunque el incidente no dejó personas lesionadas, las autoridades advierten que el riesgo fue real y que el menor pudo haber perdido la vida.

La advertencia por fuerte oleaje continúa vigente hasta la fecha, por lo que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró el llamado a los visitantes a respetar las señales de prevención, especialmente durante esta semana de vacaciones, cuando aumenta la afluencia de familias a las playas del país.

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El director regional de Sinaproc, Alexander Guardado, insistió en la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y de seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades. Además, recomendó acudir a playas y piscinas que cuenten con personal capacitado para responder ante emergencias.

Guardado también recordó que los niños deben permanecer bajo supervisión constante de un adulto, al igual que las personas con movilidad reducida, quienes requieren mayor atención en entornos acuáticos.

Las autoridades han reiterado que los avisos preventivos son publicados de forma permanente a través de los canales oficiales de Sinaproc y otras entidades encargadas del monitoreo de las condiciones marítimas. Mientras tanto, la institución mantiene cobertura de vigilancia durante los fines de semana en playa Santa Clara como parte de las medidas de prevención para los visitantes.

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