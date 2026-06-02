La torre de la Catedral de San José de David será restaurada por fases

David, Chiriquí/La torre de la Iglesia Catedral de San José de David, afectada por los sismos registrados en los últimos años, será sometida a un proceso de restauración que iniciará en las próximas semanas, anunció el Ministerio de Cultura.

El anuncio se produce luego de que el Municipio de David concretara el traspaso de los terrenos donde se encuentra ubicada la estructura a la diócesis, un paso necesario para dar inicio al proyecto.

Gregorio González, director regional del Ministerio de Cultura, explicó que la documentación requerida ya fue debidamente aprobada, por lo que ahora corresponde avanzar con la ejecución de los trabajos.

“Ya se tienen conformes y dictaminados los papeles, así que nos toca empezar lo más pronto posible. El arquitecto Varela Domínguez nos decía que tan pronto se hiciera el traspaso, le correspondería iniciar nuevamente esta importante estructura”, señaló.

González indicó que, por el momento, no existe una fecha definida para la culminación de la obra, debido a que el proyecto se desarrollará en varias etapas.

“A lo que él nos dice, como va en varias fases, tendría su periodo distinto para cada una”, manifestó.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, la restauración se ejecutará por fases. La primera etapa contempla una inversión cercana a los 95 000 dólares y deberá comenzar en las próximas semanas.

La intervención busca recuperar una de las estructuras emblemáticas de la Catedral de San José de David, cuyo estado se ha visto afectado por los movimientos sísmicos ocurridos en años recientes.

Con información de Demetrio Ábrego.