Sinaproc mantiene vigilancia por lluvias y tormentas ante ingreso de onda tropical #5

Se espera un cambio en las condiciones climáticas con la llegada de lluvias y tormentas de consideración.

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas ante el ingreso de la onda tropical #5 al territorio nacional, fenómeno que ya ha comenzado a generar afectaciones en distintos puntos del país.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el director de la entidad, René García, explicó que, aunque en los últimos días se han registrado altas temperaturas, se espera un cambio en las condiciones climáticas con la llegada de lluvias y tormentas de consideración.

“Efectivamente, estamos viendo las afectaciones por parte de la onda tropical número cinco que debe venir ingresando al país el día de hoy. Sin embargo, se espera que a partir de mañana hasta el sábado se presenten lluvias debido a esta onda tropical. Igualmente sabemos que estamos siendo afectados por lo que es el Fenómeno del Niño, lo cual también hace una contraparte con respecto a las lluvias”, explicó García.

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El aviso de vigilancia emitido por el Sinaproc permanecerá vigente hasta el próximo sábado 30 de mayo.

Durante la madrugada de este martes se registraron fuertes lluvias acompañadas de vientos, dejando las primeras afectaciones reportadas por las autoridades.

Entre los incidentes registrados destacan:

Caídas de árboles en sectores de Panamá Norte y San Miguelito.

Desprendimientos de techos en la provincia de Los Santos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar medidas de prevención ante posibles inundaciones, ráfagas de viento y otras emergencias asociadas a las lluvias.

Con información de Yenny Caballero