Clima en Panamá: Lluvias y tormentas marcarán la jornada de este martes

Los vientos serán débiles a ligeros en gran parte del país, aunque podrían registrarse ráfagas asociadas a tormentas, especialmente en el centro y oriente.

Panamá/El pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) anticipa una jornada inestable con aguaceros, tormentas eléctricas y alta nubosidad en gran parte del país, condiciones que ya se han hecho sentir durante la mañana en varias zonas.

Desde primeras horas del día, Panamá ha registrado lluvias en distintos sectores, en línea con el informe oficial que advierte de un patrón atmosférico activo tanto en la vertiente del Caribe como en la del Pacífico.

Caribe: tormentas desde la madrugada y lluvias persistentes

En el Caribe panameño, la madrugada estuvo marcada por fuertes tormentas dispersas en Guna Yala y Colón Costa Arriba, mientras que en Colón Costa Abajo y el norte de Veraguas se presentaron aguaceros aislados.

Para el resto del día, el panorama se mantiene inestable:

Mañana: lluvias y tormentas sectorizadas desde Colón hasta Bocas del Toro

lluvias y tormentas sectorizadas desde Colón hasta Bocas del Toro Guna Yala: cielos nublados con lluvias ligeras a moderadas

cielos nublados con lluvias ligeras a moderadas Tarde y noche: Persistirán los nublados con lluvias, con tormentas y actividad eléctrica nuevamente en Guna Yala

Pacífico: lluvias generalizadas y focos de tormenta

En la vertiente del Pacífico, el mal tiempo también domina:

Madrugada y mañana: aguaceros dispersos con actividad eléctrica en la región Oriental, Metropolitana, Panamá Oeste y provincias centrales.

aguaceros dispersos con actividad eléctrica en la región Oriental, Metropolitana, Panamá Oeste y provincias centrales. Tarde: lluvias más intensas, especialmente en Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé, Panamá Este y Darién.

lluvias más intensas, especialmente en Noche: Continuarán lluvias dispersas en la región oriental y aguaceros en el Golfo de Panamá.

Temperaturas elevadas pese a la lluvia

A pesar de la cobertura nubosa, el ambiente seguirá cálido:

Mínimas: entre 24°C y 28°C (hasta 13°C en zonas montañosas)

entre 24°C y 28°C (hasta 13°C en zonas montañosas) Máximas: entre 31.5°C y 35°C

Vientos variables y ráfagas

Los vientos serán débiles a ligeros en gran parte del país, aunque podrían registrarse ráfagas asociadas a tormentas, especialmente en el centro y oriente.

Condiciones marítimas y radiación UV

Caribe: oleaje entre 1.5 y 2.2 metros — precaución en costas

oleaje entre 1.5 y 2.2 metros — precaución en costas Pacífico: olas más bajas, entre 0.3 y 1.0 metros

olas más bajas, entre 0.3 y 1.0 metros Radiación UV: niveles moderados a altos en la región metropolitana y oriental, y muy altos en el resto del país

Recomendación

Ante las lluvias registradas esta mañana y el pronóstico de tormentas para el resto del día, se recomienda a la población: