Clima en Panamá: Inicia la semana con lluvias, tormentas aisladas y altos índices UV-B

De acuerdo con el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe se prevén cielos nublados durante la mañana, acompañados de lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica ocasional, especialmente desde Colón hasta Bocas del Toro.

Ciudad de Panamá, Panamá/El inicio de semana estará marcado por condiciones lluviosas y aguaceros con tormentas aisladas en distintos puntos del país, según el pronóstico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe se prevén cielos nublados durante la mañana, acompañados de lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica ocasional, especialmente desde Colón hasta Bocas del Toro. En el resto de la región caribeña persistirán las condiciones nubladas con precipitaciones esporádicas.

Para la tarde y parte de la noche, el pronóstico indica que continuarán los cielos cubiertos con lluvias intermitentes a lo largo de la vertiente, sin descartar tormentas eléctricas aisladas. En la vertiente del Pacífico, la mañana estará dominada por cielos entre parcialmente nublados y nublados. Además, se esperan lluvias sobre áreas marítimas, incluyendo el Golfo de Chiriquí y el sur de Veraguas, específicamente en sectores cercanos a Isla Coiba.

Durante la tarde, se desarrollarán aguaceros de variada intensidad acompañados de descargas eléctricas en diversos sectores del Pacífico panameño. Hacia la noche, las lluvias persistirán, aunque con menor intensidad, en la región metropolitana, Panamá Este, el Golfo y la Bahía de Panamá, así como en las costas de Azuero, el sur de Veraguas y zonas costeras de Chiriquí. En el resto de la vertiente predominarán los cielos nublados.

El Imhpa detalló que las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 °C y 31 °C en el Caribe, mientras que en el Pacífico se ubicarán entre 29 °C y 34 °C. En áreas montañosas y sectores de la Cordillera Central, las temperaturas podrían variar entre los 16 °C y 26 °C.

En cuanto al viento, en el Caribe se prevén corrientes provenientes del oeste, noroeste y nornoreste, con velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora. Para el Pacífico occidental, se esperan vientos variables del oeste y norte, además del ingreso de viento del sur durante la tarde, con velocidades inferiores a los 25 kilómetros por hora. En las regiones central y oriental se pronostican vientos del noroeste y noreste, entre 15 y 30 kilómetros por hora.

Respecto a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se prevén olas entre 1.5 y 2 metros de altura, con periodos de nueve segundos, manteniéndose condiciones de advertencia. En el litoral Pacífico, el oleaje alcanzará alturas entre 0.5 y 1 metro, con periodos de entre 15 y 16 segundos.

El informe también advierte que los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de riesgo entre moderado y muy alto, con valores que oscilarán entre 5 y 10 en distintos puntos del país.