Idaan reporta recuperación paulatina del suministro de agua en varios sectores de Panamá Oeste

El Idaan explicó que el proceso de recuperación del sistema no es inmediato y se desarrolla de manera progresiva, iniciando en las zonas más bajas y extendiéndose posteriormente hacia los puntos altos y alejados de la red.

Panamá Oeste/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó este domingo que el sistema de distribución de agua potable en Panamá Oeste se encuentra en un proceso de recuperación paulatina, luego de una incidencia externa reportada por la empresa concesionaria Aguas de Panamá, operadora de la planta potabilizadora de Laguna Alta.

De acuerdo con la entidad, la afectación en la producción provocó la pérdida de presión en las tuberías principales, lo que ha impedido que el suministro se restablezca por completo en varios sectores del distrito de Arraiján.

Entre las comunidades que registran bajas presiones o falta de agua potable se encuentran Arraiján cabecera, Juan Demóstenes Arosemena, Burunga, Chapala, Vacamonte, Nuevo Emperador, Cerro Silvestre, Santa Clara, Cáceres, Nuevo Chorrillo, Bique, Los Cerros, Emaús Hills y áreas aledañas.

El Idaan explicó que el proceso de recuperación del sistema no es inmediato y se desarrolla de manera progresiva, iniciando en las zonas más bajas y extendiéndose posteriormente hacia los puntos altos y alejados de la red.

La institución indicó además que personal técnico se mantiene monitoreando las líneas de conducción para garantizar la estabilización total del sistema de distribución.

Finalmente, el Idaan agradeció la paciencia y comprensión de la población afectada mientras continúan las labores para normalizar el servicio de agua potable en la provincia de Panamá Oeste.