María Corina Machado en entrevista con TVN Noticias: 'Venezuela ha sido un país sometido a un régimen de terror'

La entrevista completa será transmitida en Noticias AM , donde se ofrecerán más detalles sobre la visita de la líder opositora a Panamá y sus mensajes dirigidos tanto a la comunidad venezolana como a la región.

Ciudad de Panamá, Panamá/La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sostuvo una entrevista exclusiva con el director de Noticias, Axel Rivera, durante su visita a Panamá, donde abordó la situación política y social de Venezuela y defendió la necesidad de una transición democrática en su país.

Durante la conversación, Machado afirmó que Venezuela ha estado sometida a un “régimen de terror” y denunció violaciones de derechos humanos, señalando que organismos internacionales han documentado crímenes de lesa humanidad.

“Venezuela ha sido un país sometido a un régimen de terror… lo que estamos viendo es cómo esa nación comienza nuevamente a encontrarse”, expresó la dirigente opositora, quien destacó que cada vez más ciudadanos se movilizan y exigen cambios políticos.

La líder opositora aseguró que la población venezolana atraviesa una profunda crisis social, marcada por escasez de servicios básicos, falta de empleo y dificultades económicas. En ese contexto, insistió en la necesidad de establecer un cronograma electoral claro que permita generar confianza en un proceso de transición.

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Machado fue enfática en su escepticismo, señalando que no confía en la actual estructura de poder.

“Para mí la palabra confianza y Delcy Rodríguez son antagónicas… aquí nadie se chupa el dedo”, afirmó.

La visita de Machado a Panamá forma parte de una agenda internacional que ha incluido encuentros con la diáspora venezolana y actores políticos de la región.

En recientes declaraciones durante su gira, Machado también ha insistido en que la oposición mantiene una ruta política definida para lograr un cambio democrático en Venezuela, apelando al respaldo internacional y a la organización ciudadana dentro y fuera del país.

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En una conferencia con medios nacionales e internacionales también dejó claro que estaría dispuesta a ser candidata.

Este lunes se espera su encuentro con el presidente de la República, José Raúl Mulino, y otras actividades.

La entrevista completa será transmitida en Noticias AM, donde se ofrecerán más detalles sobre la visita de la líder opositora a Panamá y sus mensajes dirigidos tanto a la comunidad venezolana como a la región.