María Corina Machado apuesta por nuevas elecciones presidenciales en Venezuela y confirma que sería candidata

La dirigente opositora destacó además el papel de la comunidad venezolana en el exterior , a la que describió como un “bracito de Venezuela” en distintas partes del mundo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró desde la ciudad de Panamá que respaldará la realización de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela y confirmó que aspirará a la Presidencia en ese eventual proceso electoral.

Durante una conferencia de prensa previa a un encuentro con la diáspora venezolana en Panamá, Machado afirmó que la oposición busca avanzar hacia una transición democrática mediante elecciones “libres, justas e impecables”.

“Yo seré candidata, pero podrá haber otros también. Me encantaría competir con todo el mundo”, declaró.

La dirigente explicó que esta nueva etapa política surge tras conversaciones con el opositor Edmundo González Urrutia, a quien volvió a reconocer como “presidente electo” de Venezuela, y como parte de un plan que contempla estabilización, recuperación y transición democrática.

Machado defendió la necesidad de una nueva convocatoria electoral argumentando que millones de venezolanos no pudieron votar en procesos anteriores, especialmente quienes residen fuera del país.

“Casi el 40 % de los venezolanos no tuvieron posibilidad de votar el 28 de julio, incluyendo millones de venezolanos en el exterior”, sostuvo.

Agradecimiento a Panamá

En su intervención, Machado también agradeció al pueblo panameño por el respaldo brindado a miles de migrantes venezolanos durante los últimos años.

“Panamá ha sido hogar, refugio y consuelo para miles y miles de nuestros compatriotas”, expresó.

Asimismo, destacó el apoyo del presidente José Raúl Mulino y del canciller Javier Martínez-Acha, a quienes calificó como aliados de la causa democrática venezolana.

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Recuperación institucional y economía

La opositora insistió en la necesidad de recuperar la institucionalidad en Venezuela y señaló que uno de los pasos prioritarios sería la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral.

También habló sobre el potencial económico del país y envió un mensaje al empresariado panameño y centroamericano, asegurando que Venezuela puede convertirse en un “hub energético, tecnológico e infraestructural” para la región.

“Queremos que Venezuela pase de ser un centro de crimen y expulsión de su gente a un país de luz y prosperidad”, afirmó.

Machado también destacó el potencial económico de Venezuela y aseguró que el país busca convertirse en un centro estratégico de inversiones para la región. En ese sentido, invitó al empresariado panameño a participar en futuros proyectos vinculados a energía, tecnología e infraestructura. La dirigente afirmó que Venezuela cuenta con ventajas competitivas por su posición geográfica y recursos naturales, y planteó la creación de tres grandes “hubs” de desarrollo —energético, tecnológico e infraestructural— que permitirían fortalecer la cooperación económica con Panamá y otros países de América Latina.

Regreso con apoyo de Estados Unidos

Machado aseguró además que el proceso de transición democrática y eventual retorno institucional en Venezuela contará con el respaldo de Estados Unidos, país al que calificó como uno de los principales aliados de la oposición venezolana.

Según explicó, las conversaciones sostenidas con autoridades estadounidenses forman parte de una estrategia internacional para acompañar el proceso político y garantizar condiciones para unas futuras elecciones presidenciales en Venezuela.

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