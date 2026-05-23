Tres aprehendidos tras tiroteo en El Chorrillo; incautan armas de fuego

Durante la acción policial también se decomisaron dos pistolas: una calibre 9 mm y otra calibre .45, además de municiones y proveedores.

Ciudad de Panamá, Panamá/En una operación policial realizada en el sector de Patio Sucio, calle 25, corregimiento de El Chorrillo, agentes de la Policía Nacional aprehendieron a tres personas presuntamente vinculadas a un hecho de violencia con arma de fuego que dejó a dos ciudadanos heridos.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos se originaron tras un intercambio de disparos en la zona, lo que posteriormente derivó en una persecución policial y la colisión de un vehículo en el área. Como resultado del operativo, fueron ubicados y detenidos tres sospechosos, de 19, 20 y 22 años de edad.

Durante la acción policial también se decomisaron dos armas de fuego tipo pistola: una calibre 9 mm y otra calibre .45, además de municiones y proveedores.

Las autoridades indicaron que se mantienen operativos y acciones preventivas en distintos puntos del país con el objetivo de combatir los hechos delictivos y reforzar la seguridad ciudadana en todo el territorio de Panamá.

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