Rescatan a estadounidense de 71 años con principio de hipotermia en Tierras Altas de Chiriquí

Los organismos de emergencia reiteraron el llamado a nacionales y extranjeros a tomar medidas de prevención antes de realizar caminatas o actividades en zonas montañosas y de difícil acceso.

Chiriquí/Un ciudadano estadounidense de 71 años fue rescatado por unidades de emergencia tras ser localizado desorientado, con fatiga muscular y principio de hipotermia en el sector de La Florentina, en Paso Ancho, provincia de Chiriquí.

La operación fue realizada de manera conjunta por el Sistema Nacional de Protección Civil, agentes de la Policía Nacional y miembros de la ONG SAR Panamá.

De acuerdo con el reporte, el extranjero fue ubicado luego de las labores de búsqueda y rescate desplegadas en el área montañosa de las tierras altas chiricanas, una zona caracterizada por bajas temperaturas y condiciones climáticas cambiantes.

Las autoridades no detallaron cuánto tiempo permaneció la persona en el área antes de ser encontrada, pero confirmaron que presentaba signos de agotamiento físico y afecciones relacionadas con el frío.

Los organismos de emergencia reiteraron el llamado a nacionales y extranjeros a tomar medidas de prevención antes de realizar caminatas o actividades en zonas montañosas y de difícil acceso.

Entre las recomendaciones destacan informar previamente las rutas a familiares o autoridades, evitar ingresar solos a senderos, revisar las condiciones climáticas, portar ropa adecuada para bajas temperaturas, suficiente hidratación y equipos de comunicación con batería cargada.

Las autoridades también exhortaron a excursionistas y turistas a no subestimar los cambios bruscos de clima en áreas altas de Chiriquí, donde la neblina, las lluvias y el descenso de temperatura pueden poner en riesgo la vida.

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