Panamá expresa condolencias a China tras mortal explosión en mina de carbón

En su mensaje diplomático, Panamá reiteró sus “más sinceras muestras de pesar a los familiares de las víctimas, así como a todas las personas afectadas por esta tragedia”, además de expresar sus “sentidas condolencias” al gobierno y pueblo chino.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno de Panamá expresó sus condolencias a la República Popular China tras la explosión de gas registrada en una mina de carbón en la provincia de Shanxi, tragedia que dejó decenas de víctimas fatales y múltiples heridos.

A través de una nota oficial dirigida a la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez manifestó la solidaridad del país con el pueblo chino.

“En nombre del Gobierno y del pueblo de la República de Panamá (...) deseo expresar nuestras más profundas condolencias por la trágica explosión de gas ocurrida en una mina de carbón en la provincia de Shanxi, la cual ha cobrado numerosas vidas y ha dejado a muchas familias sumidas en el dolor”, señala la comunicación oficial fechada el 23 de mayo de 2026.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también expresó su respaldo a los equipos de rescate y deseó pronta recuperación a los heridos afectados por el accidente.

Según AFP, al menos 90 personas murieron por la explosión de gas en una mina de carbón ubicada en la localidad de Liushenyu, en la provincia china de Shanxi, en lo que se considera el peor desastre minero de este tipo en 17 años en el país.

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De acuerdo con la agencia Xinhua, un total de 247 trabajadores se encontraban en el yacimiento al momento de la explosión, ocurrida el viernes a las 19:29 hora local. La mayoría logró ser rescatada, mientras que casi 350 miembros del personal de emergencia fueron desplegados en las labores de búsqueda y atención.

Tras la tragedia, el gobierno chino ordenó reforzar las acciones contra las actividades de minería ilegal y aumentar las medidas de seguridad en el sector minero.

En su mensaje diplomático, Panamá reiteró sus “más sinceras muestras de pesar a los familiares de las víctimas, así como a todas las personas afectadas por esta tragedia”, además de expresar sus “sentidas condolencias” al gobierno y pueblo chino.