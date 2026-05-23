¡Ya está aquí! Shakira estrena el video oficial de 'Dai Dai', canción del Mundial 2026

“ Dai Dai ” marca el regreso de Shakira a los himnos mundialistas, consolidando su estrecha relación con el fútbol y los grandes escenarios internacionales.

La cantante colombiana Shakira sorprendió a sus seguidores al publicar finalmente el video oficial de su más reciente sencillo “Dai Dai”, tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El estreno fue compartido a través de su cuenta de Instagram, donde la artista celebró el lanzamiento con el mensaje de que el proyecto ya está disponible para el público global.

“Dai Dai” marca el regreso de Shakira a los himnos mundialistas, consolidando su estrecha relación con el fútbol y los grandes escenarios internacionales. La canción es una colaboración con el artista nigeriano Burna Boy y forma parte del álbum oficial del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Un regreso a los himnos mundialistas

Con este lanzamiento, Shakira suma otra producción a su historial con la FIFA, tras haber sido la voz de algunos de los temas más recordados del torneo, como “Waka Waka (This Time for Africa)” en 2010 y “La La La (Brazil 2014)”. Su presencia en este tipo de eventos la ha convertido en una de las artistas más asociadas a la historia musical de los mundiales.

De acuerdo con información oficial, “Dai Dai” fue presentada como la canción principal del Mundial 2026, y su video incluye una producción de alto nivel con estética futbolera, referencias a distintas selecciones y una puesta en escena global.

Shakira en uno de sus mejores momentos artísticos

La artista barranquillera continúa en un periodo activo de lanzamientos musicales. En los últimos meses ha estrenado temas como “ALGO TÚ” junto a Beéle y otros proyectos que forman parte de su nueva etapa discográfica, marcada por fusiones de pop latino con sonidos urbanos y tropicales.

Además, Shakira se mantiene como una de las figuras latinas más influyentes del mundo, con una carrera que abarca más de tres décadas, múltiples premios Grammy y récords históricos en la industria musical.

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Reacción en redes sociales

El lanzamiento de “Dai Dai” generó una ola de comentarios en redes sociales, donde fanáticos celebraron el regreso de la artista a los himnos mundialistas, destacando su energía, su estilo visual y la conexión con el fútbol global.

El video ya circula ampliamente en plataformas digitales y promete convertirse en uno de los lanzamientos musicales más importantes previos al Mundial 2026.

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