Shakira y Burna Boy estrenan 'Dai Dai', canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026

Shakira co-protagonizará el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial FIFA 2026, programada para el 19 de julio.

Los artistas ganadores del Grammy y del Latin Grammy, Shakira y Burna Boy, estrenaron su nueva colaboración musical titulada “Dai Dai”, lanzada a través de Sony Music Latin y presentada como una de las piezas oficiales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El tema no solo formará parte del ambiente musical del torneo, sino que también estará vinculado a una causa solidaria: será el himno oficial en apoyo al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para mejorar el acceso a educación de calidad y al deporte para niños en comunidades vulnerables.

Música con propósito social

Como parte de este proyecto, Shakira ha decidido donar las regalías de la canción al fondo educativo, mientras que Sony Music aportará una donación inicial de 250,000 dólares como parte del compromiso con la causa. Además, la artista colombiana también destinará 1 dólar por cada entrada vendida de la próxima etapa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour al mismo fondo.

“Dai Dai” fue anunciada durante el evento Global Citizen NOW en Nueva York, donde se destacó el papel de la música como herramienta de impacto social global.

Te puede interesar: Shakira, Madonna y BTS actuarán en el intermedio de la final del Mundial 2026

Shakira en el espectáculo del Mundial 2026

En paralelo, se confirmó que Shakira co-protagonizará el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial FIFA 2026, programada para el 19 de julio. En este histórico show, que contará por primera vez con un formato de medio tiempo en una final mundialista, la cantante compartirá escenario con otras figuras internacionales como Madonna y BTS.

Puedes leer: 'Dai Dai': Shakira y Burna Boy unen fuerzas para la canción oficial del Mundial 2026

El espectáculo buscará unir deporte, música y cultura en un solo escenario global.

Burna Boy destaca el poder de la música y el fútbol

Por su parte, Burna Boy celebró la colaboración y el mensaje detrás del proyecto.

“La Copa Mundial es una de las pocas cosas que el mundo entero experimenta juntas. El fútbol y la música hablan el mismo idioma. Unen a la gente sin importar su origen”, expresó el artista nigeriano.

Trayectorias en ascenso global

El lanzamiento de “Dai Dai” llega en un momento clave para ambos artistas. Shakira continúa consolidando su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que ha batido récords de asistencia y recaudación a nivel internacional, mientras prepara nuevas presentaciones en Estados Unidos y una residencia en Europa.

Burna Boy, considerado una de las figuras más influyentes de la música africana contemporánea, sigue expandiendo su impacto global con giras internacionales y colaboraciones que fusionan música, cultura y deporte.

Con “Dai Dai”, ambos artistas refuerzan su presencia en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, llevando un mensaje de unión, cultura y compromiso social a escala global.