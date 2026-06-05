ECOS TOUR llega a Panamá con un homenaje a Soda Stereo

ECOS TOUR es un homenaje directo a Soda Stereo, considerada la banda más influyente e importante en la historia del rock en español.

Ciudad de Panamá, Panamá/La productora Showpro Panamá anunció oficialmente la llegada de una experiencia musical que promete emocionar a los fanáticos del rock en español: ECOS TOUR, un espectáculo que se realizará el 18 de noviembre de 2026 en la Arena Roberto Durán.

“Hoy hacemos oficial una experiencia única e inolvidable”, destacó la producción al confirmar el evento, que promete ser una noche dedicada a revivir las canciones que marcaron a toda una generación.

El legado de Soda Stereo vuelve al escenario

ECOS TOUR es un homenaje directo a Soda Stereo, considerada la banda más influyente e importante en la historia del rock en español.

Integrada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, Soda Stereo marcó un antes y un después en la música latinoamericana con discos emblemáticos como Signos, Doble Vida y Canción Animal, consolidando un sonido que trascendió fronteras y generaciones.

Tras la partida de Gustavo Cerati en 2014, su legado se ha mantenido vivo a través de proyectos especiales y giras homenaje como ECOS TOUR, que buscan reconectar al público con la energía original de sus canciones.

Una noche para cantar y revivir emociones

El espectáculo en Panamá promete ser una experiencia inmersiva donde el público podrá revivir himnos como "De música ligera", "Persiana americana" y "Cuando pase el temblor", en un formato que celebra la historia y el impacto cultural de Soda Stereo.

Showpro Panamá destacó que será “una noche para cantar, sentir y volver a encontrarnos con esas canciones que siguen resonando en nuestras vidas”, resaltando el poder emocional que la banda sigue teniendo en millones de seguidores.

Panamá en la ruta del rock latino

Con este anuncio, Panamá se suma a la gira de grandes producciones internacionales, consolidando a la ciudad de Panamá como un punto clave para espectáculos de alto nivel en la región.

ECOS TOUR no será solo un concierto, sino un viaje musical por el legado de Soda Stereo, reuniendo a distintas generaciones en una noche dedicada a la memoria, la emoción y la historia del rock en español.