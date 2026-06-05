Matt Brown: forense confirma la causa de la muerte de la estrella de 'Alaskan Bush People'

El integrante de la popular producción fue encontrado sin vida en el estado de Washington el pasado 30 de mayo, a los 42 años.

La muerte de Matt Brown, una de las figuras más conocidas del programa de televisión Alaskan Bush People, continúa generando reacciones entre seguidores y familiares tras la confirmación oficial de las autoridades sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

La oficina forense del condado de Okanogan informó los resultados de la investigación realizada después del hallazgo. De acuerdo con las autoridades, el fallecimiento fue catalogado como una muerte autoinfligida, mientras que otros factores fueron incluidos dentro de las conclusiones oficiales del caso. La información puso fin a varios días de incertidumbre para familiares, allegados y seguidores del reconocido personaje televisivo.

La noticia había sido comunicada inicialmente por miembros de la familia Brown a través de redes sociales. Uno de los primeros en pronunciarse fue Solomon Isaiah “Bear” Brown, hermano de Matt, quien compartió con los seguidores de la familia los primeros detalles conocidos hasta ese momento.

En un mensaje difundido en video, Bear explicó que las autoridades habían logrado identificar a la persona encontrada y confirmó que se trataba de su hermano. “Encontraron un cuerpo en el río hace unas horas, y fue identificado positivamente como Matt”, expresó.

La familia atravesó momentos de gran impacto emocional mientras avanzaban los procedimientos oficiales. Según relató Bear, la noticia resultó especialmente difícil debido a que, pese a las preocupaciones existentes por algunos desafíos personales que Matt había enfrentado a lo largo de los años, no esperaba un desenlace de esa naturaleza.

Durante su declaración pública, también manifestó: “Nunca hubiera sospechado que se haría daño a sí mismo, honestamente. Luchó durante mucho tiempo, como he mencionado, y me preocupaba que terminara, como, sobredosis o algo así. No pensé que se haría daño a sí mismo”.

Matt Brown alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en Alaskan Bush People, una serie que documentó durante años la vida de la familia Brown en entornos alejados de los centros urbanos. Su presencia en el programa lo convirtió en uno de los rostros más familiares para la audiencia, que siguió de cerca tanto los momentos de éxito como las dificultades personales que enfrentó fuera de las cámaras.

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A lo largo de su vida pública, Brown habló en diferentes ocasiones sobre procesos de recuperación relacionados con problemas de adicción y otros retos personales. Esa apertura generó empatía entre muchos espectadores, quienes destacaron su disposición a compartir experiencias complejas con el objetivo de inspirar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

Bear también señaló que, en las primeras horas posteriores al hallazgo, todavía quedaban diligencias oficiales pendientes para establecer con precisión lo ocurrido. “Parece que la lesión es autoinfligida. Obviamente, el forense y demás todavía tienen que examinarlo, pero pensé que ustedes deberían saber que es él”, comentó en aquel momento.

Otro de los hermanos de Matt, Noah Brown, participó en las labores posteriores al hallazgo y colaboró con la identificación oficial, según informó la familia.

Tras conocerse los resultados definitivos de la investigación, miles de seguidores expresaron mensajes de apoyo y condolencias a través de redes sociales. La noticia también ha impulsado conversaciones sobre la importancia de la salud mental, el acompañamiento emocional y el acceso a recursos de apoyo para personas que atraviesan situaciones difíciles.

Mientras familiares y amigos continúan afrontando el duelo, el recuerdo de Matt Brown permanece ligado a una trayectoria televisiva que lo convirtió en una figura ampliamente reconocida y querida por una audiencia que siguió durante años cada capítulo de su historia.