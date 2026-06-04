Shia LaBeouf acepta cargos por agresión y recibe libertad condicional tras incidente en Nueva Orleans

La decisión judicial pone fin a un proceso derivado de un altercado registrado durante las celebraciones de Mardi Gras y que había generado una amplia atención mediática debido a la notoriedad del intérprete.

El actor estadounidense Shia LaBeouf, reconocido internacionalmente por su participación en la exitosa saga cinematográfica Transformers, volvió a ocupar titulares luego de declararse culpable de varios cargos relacionados con una pelea ocurrida en un establecimiento nocturno de Nueva Orleans.

De acuerdo con los documentos judiciales, LaBeouf admitió su responsabilidad en tres cargos de agresión simple vinculados a los hechos ocurridos en el histórico Barrio Francés de la ciudad estadounidense. Como resultado, una corte local le impuso una sentencia suspendida de seis meses de prisión, además de un período de dos años de libertad condicional, durante el cual deberá cumplir una serie de condiciones establecidas por la justicia.

El episodio tuvo lugar durante la madrugada del 17 de febrero, cuando el actor fue retirado de un bar tras protagonizar un incidente con varias personas presentes en el establecimiento. Poco después del altercado, agentes policiales procedieron a su arresto e iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido.

Parte de la atención pública se concentró en un video que circuló posteriormente y que muestra algunos momentos de la confrontación. Las imágenes registraron cómo el actor empujó a una persona y posteriormente le propinó un golpe en el rostro. Según un informe elaborado por las autoridades de Nueva Orleans, el impacto habría provocado lesiones considerables a la víctima.

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El reporte policial indicó que el golpe recibido por una de las personas involucradas “posiblemente le dislocó la nariz”, una circunstancia que fue incorporada al expediente judicial y que formó parte de las pruebas analizadas durante el proceso.

La jueza encargada del caso, Juana Marine-Lombard, determinó que el actor no deberá ingresar en prisión siempre que cumpla con las condiciones impuestas durante el período de supervisión. Entre las medidas ordenadas figura la prohibición de acercarse a las tres víctimas relacionadas con el incidente, así como mantenerse alejado del establecimiento donde ocurrió la confrontación.

Además de las restricciones de contacto, la resolución judicial incluye la obligación de participar en un programa especializado para el tratamiento del alcoholismo. Esta disposición responde a antecedentes previos relacionados con el consumo de sustancias y a recomendaciones formuladas durante la evaluación del caso.

La situación judicial de LaBeouf no es la primera vinculada a problemas de conducta asociados al alcohol. En 2017, el actor fue arrestado en el estado de Georgia por cargos relacionados con embriaguez pública y alteración del orden público mientras participaba en el rodaje de una producción cinematográfica. Como consecuencia de aquel episodio, también fue remitido a un centro de rehabilitación para recibir tratamiento.

Durante los últimos años, la trayectoria pública del actor ha estado marcada tanto por su trabajo artístico como por diversas controversias personales. Aunque construyó una sólida carrera en Hollywood gracias a producciones de gran éxito comercial, también ha enfrentado procesos legales y cuestionamientos relacionados con su comportamiento fuera de los sets de filmación.

Otro de los casos que atrajo una considerable atención internacional fue la demanda presentada por la cantante, actriz y productora británica FKA Twigs, quien lo acusó de agresión sexual, agresión física y daños emocionales. El litigio se convirtió en uno de los asuntos más comentados dentro de la industria del entretenimiento debido al perfil de ambas figuras públicas.

Ese proceso legal concluyó en julio de 2025, cerrando un capítulo que había permanecido durante años bajo observación mediática. Ahora, con la aceptación de culpabilidad en el caso ocurrido en Nueva Orleans, LaBeouf enfrenta una nueva etapa bajo supervisión judicial mientras continúa sujeto a las condiciones impuestas por la corte. La resolución busca evitar futuros incidentes y garantizar el cumplimiento de las medidas orientadas a su rehabilitación y control conductual.