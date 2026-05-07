'Dai Dai': Shakira y Burna Boy unen fuerzas para la canción oficial del Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira anunció el lanzamiento de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026, en colaboración con el artista nigeriano Burna Boy.

El anuncio fue realizado a través de Instagram mediante un video grabado en el emblemático Estadio Maracaná, uno de los escenarios más icónicos del fútbol mundial.

El tema será estrenado el próximo 14 de mayo y marcará el regreso de Shakira al universo de los mundiales, luego del enorme éxito de Waka Waka (This Time for Africa), considerada una de las canciones deportivas más populares de todos los tiempos. La barranquillera también participó en Brasil 2014 con "La La La" (Brazil 2014), fortaleciendo su vínculo con el fútbol y con los grandes espectáculos internacionales.

La colaboración con Burna Boy ha despertado expectativa por la mezcla de estilos musicales que promete el sencillo. El cantante africano, cuyo nombre real es Damini Ebunoluwa Ogulu, es actualmente una de las mayores figuras globales del afrobeat y de la música africana contemporánea. El artista ganó reconocimiento mundial con éxitos como African Giant, Twice as Tall y canciones como Last Last, que se convirtió en un fenómeno internacional en plataformas digitales.

Además, Burna Boy hizo historia al convertirse en uno de los primeros artistas africanos contemporáneos en llenar estadios y encabezar festivales musicales de talla mundial. Su álbum Twice as Tall incluso le otorgó un premio Grammy, consolidándolo como una de las voces más influyentes de la música global.

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Según medios especializados, “Dai Dai” fusionará ritmos africanos, sonidos latinos y elementos urbanos para representar la diversidad cultural del Mundial 2026, torneo que se celebrará a partir del 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Será además la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

El proyecto reúne a dos artistas con enorme impacto internacional y millones de seguidores alrededor del mundo. Mientras Shakira mantiene una conexión histórica con los mundiales, Burna Boy aporta el crecimiento global del afrobeat y la influencia de la música africana en la escena actual, una combinación que podría convertir “Dai Dai” en uno de los himnos más importantes del torneo.

El anuncio también llega en un gran momento para Shakira, quien recientemente volvió a dominar las listas de popularidad internacionales gracias a sus nuevos lanzamientos y a una gira que ha agotado entradas en múltiples países. Con este nuevo proyecto, la artista colombiana reafirma su capacidad para conectar música, espectáculo y eventos deportivos de escala global.

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