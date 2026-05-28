Sandra Sandoval reacciona a divertida imitación de dos niños

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar. Muchos usuarios destacaron el talento de los niños y celebraron que las nuevas generaciones continúen inspirándose en artistas tradicionales de la música típica panameña.

La cantante de música típica Sandra Sandoval volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales luego de compartir un video que rápidamente se convirtió en tendencia entre los fanáticos de la música típica y el entretenimiento digital.

La artista publicó unas imágenes en las que aparecen dos niños sobre una tarima imitando no solo su estilo musical y sus movimientos, sino también la actitud escénica y la energía característica de sus presentaciones junto a su hermano Samy Sandoval.

El video, difundido a través de las plataformas oficiales de la cantante, despertó miles de reacciones entre usuarios que destacaron el carisma de los pequeños y la autenticidad con la que recrearon los gestos y pasos de baile de los reconocidos artistas panameños. La escena llamó especialmente la atención por la forma en que uno de los niños reprodujo los movimientos de Samy Sandoval durante la presentación.

Sandra acompañó la grabación con un mensaje cargado de humor y sorpresa que rápidamente se viralizó entre sus seguidores. “Me matò SAMY con sus movimientos. Me dicen que son unos niños de Pacora”, escribió la intérprete junto a la publicación que acumuló más de 15 mil “me gusta” y cientos de comentarios en pocas horas.

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar. Muchos usuarios destacaron el talento de los niños y celebraron que las nuevas generaciones continúen inspirándose en artistas tradicionales de la música típica panameña. Entre los comentarios más compartidos apareció uno que decía: “en esta mini versión, Samy tiro sus verdaderos pasos prohibidos y la niña no se deja. Muy bien por los niños que se atreven a imitar sanamente a sus artistas favoritos”.

Otros seguidores incluso pidieron que Sandra y Samy inviten a los pequeños a compartir escenario en alguna presentación oficial. Uno de los mensajes más destacados expresaba: “bendiciones para esos dos talentos que han sido descubiertos quiero los 3 Doritos después @sandrasandovals bailando con los dos en alguna tarima”.

La publicación volvió a confirmar el fuerte vínculo que mantienen los hermanos Sandoval con el público digital, especialmente en plataformas como TikTok e Instagram, donde constantemente generan contenido humorístico y cercano con sus seguidores. En los últimos meses, Sandra Sandoval ha fortalecido su presencia en redes sociales mediante videos familiares, retos virales y momentos espontáneos que suelen alcanzar gran difusión.

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Hace pocos días, la artista también protagonizó otra escena viral junto a Samy Sandoval y varios integrantes de Los Patrones de la Cumbia. En aquella ocasión, ambos músicos participaron en una coreografía para TikTok impulsada por Kamila, la hija menor de Sandra, quien se ha convertido en una de las figuras más divertidas dentro de las publicaciones familiares.

La cantante compartió el momento con una frase que desató nuevas reacciones entre sus seguidores. “Ahora sí carajo, kami los pone a hacer TikTok y es pa’ morirse de la risa”, escribió Sandra junto al video donde aparece bailando junto a Samy y otros músicos en medio de una dinámica llena de humor.

Las respuestas de los usuarios nuevamente estuvieron marcadas por las bromas relacionadas con los pasos de baile de Samy Sandoval, uno de los elementos más comentados cada vez que aparece en redes sociales. Entre las publicaciones más compartidas destacó una que decía: “no sé si son los pasos de Robocop de Samy o los de mi amigo junier”, comentario que provocó aún más interacciones entre los seguidores de la familia.

Varios internautas incluso comenzaron a llamar a Kamila la nueva responsable creativa de las coreografías familiares debido a la frecuencia con la que impulsa este tipo de contenidos virales. La propia Sandra reaccionó con humor a esos mensajes y respondió: “eso mismo”, acompañado de emojis de risa.

Con estas publicaciones, Sandra Sandoval continúa consolidándose como una de las artistas panameñas con mayor conexión digital con el público. Más allá de su trayectoria musical, la cantante ha logrado mantener vigente su popularidad gracias a un estilo espontáneo, cercano y lleno de humor que conecta tanto con seguidores históricos como con nuevas generaciones en redes sociales.