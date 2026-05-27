Bad Bunny llega a Toy Story 5: Pixar apuesta por la estrella latina para conquistar

La expectativa alrededor de la película continúa creciendo a nivel mundial luego de que Disney y Pixar confirmaran la incorporación del boricua al elenco oficial de voces de la nueva película animada.

El cantante puertorriqueño participará tanto en la versión en inglés como en el doblaje al español de una de las producciones más esperadas del cine familiar, cuyo estreno internacional está programado para el 17 de junio de 2026.

La nueva entrega marcará el regreso de personajes históricos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, figuras que durante décadas han consolidado a la saga como uno de los fenómenos más exitosos de la animación contemporánea. Desde el lanzamiento de la primera película en 1995, la franquicia de Pixar ha mantenido una fuerte conexión emocional con varias generaciones de espectadores, convirtiéndose en un referente del entretenimiento cinematográfico.

En esta ocasión, la historia presentará un conflicto centrado en el impacto de la tecnología en la infancia. Los juguetes deberán enfrentarse a Lilypad, una sofisticada tableta inteligente que llega a la habitación de Bonnie con ideas completamente distintas sobre la diversión y la manera en que los niños interactúan con el juego. La nueva antagonista será interpretada por la actriz Greta Lee en la versión original.

Uno de los anuncios que más repercusión ha generado en América Latina es precisamente la participación de Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido internacionalmente como Bad Bunny, quien prestará su voz al personaje Pizza con Anteojos. Disney y Pixar describieron al nuevo integrante como un juguete relajado, misterioso y con una personalidad muy cool, perteneciente a una pequeña comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero.

Te puede interesar: Bad Bunny revoluciona Barcelona tras inesperada aparición en la Sagrada Familia

Te puede interesar: Yailin confirma nuevo romance y reabre el debate sobre su vida sentimental

La presencia del artista puertorriqueño en la película representa una apuesta estratégica de Pixar para conectar con el público hispano y con las nuevas generaciones que siguen de cerca la carrera del cantante. Durante los últimos años, Bad Bunny se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la industria musical global gracias a sus récords de reproducciones, giras internacionales y colaboraciones de alto impacto.

El artista también ha logrado posicionarse como una figura cultural de alcance mundial. Ganador de seis premios Grammy y múltiples Latin Grammy, el puertorriqueño ha sido reconocido por diversos medios internacionales como uno de los latinos con mayor influencia en el entretenimiento contemporáneo. Su llegada al universo de Disney y Pixar amplía además su presencia dentro de la industria audiovisual, un terreno en el que ya ha participado con apariciones en cine y televisión.

La producción contará nuevamente con varias de las voces más representativas de la franquicia. Tom Hanks retomará su papel como Woody, Tim Allen volverá a interpretar a Buzz Lightyear y Joan Cusack regresará como Jessie. A ellos se suma el actor escocés Alan Cumming, ganador de premios Emmy y Tony, quien dará vida a una versión alternativa de Tiro al Blanco durante una secuencia especial de juego.

Detrás de cámaras, Toy Story 5 reunirá a reconocidos nombres de Pixar. La dirección estará a cargo del ganador del Oscar Andrew Stanton, responsable de producciones emblemáticas como Finding Nemo y WALL-E. La codirección será asumida por Kenna Harris, mientras que la música volverá a tener el sello del legendario compositor Randy Newman, creador de gran parte de la identidad sonora de la saga.

La confirmación de Bad Bunny dentro del elenco incrementó rápidamente el interés global por la película y fortaleció la conversación digital en torno al regreso de la franquicia. Aunque todavía faltan meses para su llegada a los cines, Toy Story 5 ya aparece como uno de los lanzamientos animados más importantes de 2026 y una de las apuestas más ambiciosas de Pixar para continuar expandiendo el legado de una historia que ha marcado generaciones enteras.