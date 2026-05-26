Bad Bunny revoluciona Barcelona tras inesperada aparición en la Sagrada Familia

La imagen del boricua junto a Salvador Illa dentro de la Sagrada Familia se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana en Barcelona.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny y el presidente de la Generalitat coincidieron durante una visita privada al templo diseñado por Antoni Gaudí, en medio del impacto que está generando la gira europea del artista en España.

La fotografía, compartida posteriormente por el propio dirigente catalán, desató una ola de reacciones en redes sociales y reforzó la enorme atención mediática que rodea actualmente al intérprete de “Debí tirar más fotos”.

El encuentro ocurrió mientras Bad Bunny permanecía en Barcelona tras inaugurar la etapa europea de su “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, una gira que movilizará a cientos de miles de personas en distintas ciudades del continente. Aunque el cantante intentó mantener un perfil bajo dentro del monumento más visitado de España, su presencia no pasó desapercibida después de la publicación realizada por Illa en sus plataformas digitales.

En la imagen difundida por el presidente catalán, el artista aparece utilizando gorra, gafas oscuras y capucha, un estilo discreto con el que buscó recorrer la basílica sin llamar la atención de los turistas presentes en el lugar. Salvador Illa, por su parte, acompañó la fotografía con un mensaje que rápidamente se viralizó: “Gràcies per escollir Barcelona per començar el DtMF World Tour a Europa”. La publicación generó miles de interacciones y convirtió el encuentro en tendencia tanto en España como en América Latina.

Fuentes cercanas al Govern señalaron posteriormente que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, tenía especial interés en conocer la Sagrada Familia antes de abandonar la ciudad. La coincidencia con Illa se produjo precisamente durante esa visita privada, organizada con discreción para evitar aglomeraciones y permitir al artista recorrer con tranquilidad uno de los símbolos arquitectónicos más importantes de Europa.

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La presencia de Bad Bunny en Barcelona ha provocado un fenómeno masivo durante los últimos días. El artista ofreció dos conciertos multitudinarios en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde reunió a decenas de miles de asistentes y atrajo también a numerosas celebridades del panorama cultural, deportivo y digital. Entre las figuras que fueron vistas en los espectáculos destacaron la actriz Úrsula Corberó, el streamer Ibai Llanos y el futbolista Lamine Yamal, reflejando el alcance transversal que tiene actualmente el puertorriqueño.

La gira española del cantante será además una de las más extensas de toda su trayectoria en Europa. Después de su paso por Barcelona, Bad Bunny continuará con diez presentaciones consecutivas en Madrid, específicamente en el Riyadh Air Metropolitano, antes de trasladarse a otras ciudades como Lisboa, Londres, París y Bruselas, donde concluirá el tramo europeo del tour el próximo 22 de julio.

El contexto institucional de la visita también añadió interés adicional a la fotografía. La Sagrada Familia atraviesa un momento simbólico debido a los actos conmemorativos relacionados con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la futura bendición de la torre de Jesucristo. El próximo 10 de junio está prevista la visita del papa León XIV, ceremonia en la que Salvador Illa participará junto a otras autoridades españolas y representantes religiosos.

Precisamente, durante las últimas semanas comenzaron a circular especulaciones sobre un posible encuentro entre Bad Bunny y el pontífice durante la estancia del Papa en España. Aunque no existe confirmación oficial sobre esa posibilidad, la coincidencia de agendas en Madrid alimentó múltiples versiones alrededor de un eventual acercamiento entre el Vaticano y una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea.

Más allá de la fotografía viral, el paso de Bad Bunny por España evidencia el enorme impacto cultural que mantiene el artista en la escena internacional. El éxito de “Debí tirar más fotos” consolidó una nueva etapa creativa para el cantante, marcada por una propuesta que mezcla sonidos urbanos, salsa y referencias profundas a la identidad puertorriqueña, elementos que también han definido la estética y narrativa visual de sus conciertos recientes.