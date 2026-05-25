Nicolas Cage explica por qué alterna entre héroes y villanos en su carrera de Hollywood

El actor volvió a captar la atención de Hollywood tras revelar los motivos que lo han llevado a interpretar personajes completamente opuestos a lo largo de su carrera.

El ganador del Oscar, Nicolas Cage, aseguró que evita encasillarse en un solo perfil y que tanto los héroes como los villanos representan elementos esenciales dentro de la industria cinematográfica. Sus declaraciones surgieron durante el estreno de la serie Spider-Noir en Nueva York, donde habló sobre la evolución de su trayectoria y su interés permanente por asumir desafíos actorales distintos.

El actor, de 62 años, explicó que la diversidad de personajes ha sido una prioridad en su carrera artística. Durante una entrevista concedida a la revista People, Cage afirmó: “¿Villano? He interpretado a muchos villanos. Me gustan ambos. Creo que ambos son partes importantes del cine. No quisiera quedar atrapado haciendo una sola cosa”. La declaración reafirma la filosofía profesional que ha sostenido durante décadas y que le ha permitido consolidarse como una de las figuras más impredecibles y versátiles del cine estadounidense.

La filmografía reciente del intérprete evidencia esa búsqueda constante de transformación. En 2024 sorprendió con su papel en Longlegs, donde encarnó a un asesino serial con una apariencia radicalmente distinta gracias al maquillaje y la construcción psicológica del personaje. Antes de ese proyecto, protagonizó The Unbearable Weight of Massive Talent, una producción en la que exploró una versión ficticia y exagerada de sí mismo, mezclando humor, acción y referencias a su propia carrera cinematográfica.

La relación de Cage con el universo de superhéroes tampoco es nueva. En 2007 dio vida a Ghost Rider y posteriormente retomó el papel en la secuela estrenada en 2011. Sin embargo, mucho antes de enfundarse un traje inspirado en los cómics, el actor estuvo cerca de participar en otra icónica franquicia relacionada con Spider-Man. Cage reveló que mantuvo conversaciones con el director Sam Raimi para interpretar al Duende Verde, aunque finalmente rechazó la oportunidad para protagonizar Adaptation.

Sobre esa decisión, el actor recordó que en aquel momento priorizó un proyecto completamente distinto desde el punto de vista narrativo y artístico. “Decidí hacer otra película, un noir mucho más pequeño, más romántico que trágico”, explicó al referirse a Adaptation, cinta que posteriormente le otorgó una nominación al Premio Oscar como Mejor Actor. El personaje del Duende Verde terminó siendo interpretado por Willem Dafoe, mientras Tobey Maguire asumió el papel de Spider-Man.

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Cage también recordó el consejo que le dio a Raimi antes de abandonar el proyecto: “Espero que quien sea que elijas realmente adopte el lenguaje corporal de una araña, al menos por un momento. Solo en su apartamento, trepando por el techo o algo así”. Años después, el propio actor terminaría ligado nuevamente al universo arácnido gracias a Spider-Noir, producción ambientada en la Nueva York de los años treinta.

En la serie, Nicolas Cage interpreta a Ben Reilly, un detective privado retirado que debe volver a convertirse en el único superhéroe enmascarado de la ciudad después de una tragedia personal. La producción llegará a Prime Video el 27 de mayo con sus ocho episodios disponibles simultáneamente, mientras que el canal MGM+ realizará un estreno previo el 25 de mayo.

Para construir la personalidad del personaje, Cage se inspiró en figuras legendarias del cine clásico. “Quería tomar a algunos de mis actores favoritos del viejo estilo, Cagney, Bogart, Edward G. Robinson, y hacerlos colisionar con la obra maestra de Stan Lee, Spider-Man, para crear algo nuevo”, explicó. Incluso resumió el concepto creativo en otra entrevista señalando: “70% Bogart y 30% Bugs Bunny”.

La nueva serie también destacará por su formato dual, disponible tanto en blanco y negro como en color. Según Cage, esta propuesta busca despertar interés por el cine clásico entre nuevas generaciones y fortalecer el valor artístico de las producciones inspiradas en los cómics.