Mel Gibson confirma las fechas de estreno de 'La Resurrección de Cristo': Llegará en dos partes

El actor y productor prepara el regreso de una de las producciones religiosas más exitosas y controversiales del cine contemporáneo.

Más de dos décadas después del estreno de La Pasión de Cristo, el cineasta confirmó que la continuación de la historia llegará dividida en dos largometrajes bajo el título The Resurrection of the Christ. Las nuevas películas tienen previsto su lanzamiento mundial en 2027 y 2028, respectivamente.

La noticia generó gran expectativa entre seguidores del cine bíblico y de la exitosa producción estrenada en 2004, que se convirtió en un fenómeno de taquilla internacional. Según información difundida por Variety, la primera entrega de la secuela llegará a las salas de cine el 6 de mayo de 2027, mientras que la segunda parte se estrenará el 25 de mayo de 2028. Ambas fechas fueron modificadas respecto al cronograma inicial planteado por el equipo de producción.

El proyecto marca uno de los trabajos más ambiciosos de la carrera de Gibson, quien ha señalado públicamente que esta nueva adaptación representa una meta personal desarrollada durante más de veinte años. El director concluyó recientemente el rodaje tras completar 134 días de grabaciones en distintas ciudades de Italia, incluyendo locaciones emblemáticas como Roma, Matera y Bari.

Las primeras imágenes oficiales reveladas por la producción muestran al actor finlandés Jaakko Ohtonen interpretando a Jesús, mientras Mariela Garriga asumirá el papel de María Magdalena. El elenco también contará con las participaciones de Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio y Rupert Everett.

Durante la presentación inicial del proyecto, Gibson destacó el significado emocional y artístico que tiene esta producción dentro de su trayectoria cinematográfica. El realizador expresó: "Estoy profundamente agradecido con mi increíblemente talentoso reparto y equipo técnico por haber entregado su corazón a esta producción. Juntos, creamos algo poderoso”. Las declaraciones del cineasta reforzaron la dimensión personal que ha atribuido repetidamente a esta obra.

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El director también explicó que la secuela representa uno de los mayores desafíos de toda su carrera profesional. En ese contexto afirmó: “Esta película representa una parte fundamental del trabajo de toda mi vida y me ha exigido todo como cineasta y como artista. Para mí, esto es mucho más que una película”. Posteriormente añadió: “Es una misión que he llevado conmigo durante más de 20 años para contar lo que considero la historia más importante de la humanidad”.

La nueva producción ha despertado interés no solo por su temática religiosa, sino también por la manera en que Gibson planea abordar visual y narrativamente la historia de la resurrección de Cristo. El director describió las películas como “un viaje alucinógeno” y aseguró que nunca había leído un material similar a los guiones desarrollados junto al escritor Randall Wallace. Ambos trabajaron conjuntamente en la construcción de esta continuación cinematográfica.

La expectativa alrededor del proyecto también se explica por el impacto histórico de La Pasión de Cristo en la industria del entretenimiento. La película original recaudó más de 610 millones de dólares en taquilla mundial y se consolidó como una de las producciones clasificadas para mayores de edad más exitosas de todos los tiempos. Su estreno provocó debates globales sobre religión, violencia y representación bíblica, convirtiéndola en un fenómeno cultural de gran alcance.

Con el anuncio de estas dos nuevas películas, Mel Gibson apuesta nuevamente por el cine religioso de gran escala y por una producción que promete convertirse en uno de los lanzamientos cinematográficos más comentados de los próximos años.