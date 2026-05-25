Caso Pinchazos: Jueza se acoge a término para emitir sentencia contra exfuncionarios del Consejo de Seguridad

La jueza primera liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá decidió acogerse al término legal correspondiente para emitir la sentencia en el proceso seguido contra los exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional, Ronny Rodríguez y William Pittí, investigados por el presunto delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, en el caso conocido como 'Pinchazos'.

La decisión se produjo luego de concluir la fase de alegatos dentro de la audiencia ordinaria desarrollada contra ambos procesados, vinculados a un caso de supuestas interceptaciones telefónicas.

El Ministerio Público, representado por la fiscal segunda contra la Delincuencia Organizada, Sandy Cedeño, solicitó una sentencia condenatoria para los acusados al considerarlos autores del delito.

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La Fiscalía pidió la aplicación de lo establecido en los artículos 164, 165 y 167 del Código Penal, relacionados con delitos contra la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones.

Una de las partes querellantes también respaldó la petición de condena al sostener que los exfuncionarios habrían tenido una participación determinante en los hechos investigados.

Por su parte, la defensa particular, representada por el abogado Roniel Ortiz, solicitó al tribunal emitir una sentencia absolutoria.

Se mantiene la detención provisional

Mientras se emite el fallo, la juzgadora ordenó mantener la medida cautelar de detención provisional para ambos exfuncionarios.

El caso se remonta a la resolución n.° 90 emitida el 28 de agosto de 2015, cuando el extinto Juzgado Decimosexto de Circuito Penal de Panamá dictó auto de llamamiento a juicio contra los procesados por presuntas interceptaciones telefónicas.

El expediente está relacionado con investigaciones sobre supuestas vulneraciones al derecho a la privacidad y a las comunicaciones privadas.

Hasta el momento, el tribunal no ha fijado una fecha para la lectura del fallo.