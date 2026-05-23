Detención provisional para dos personas por tentativa de homicidio contra un agente policial en Veracruz

El hecho se dio cuando agentes policiales realizaban recorridos en un sector de Veracruz.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un Juzgado de Garantías del Tercer Circuito Judicial de Panamá ordenó la detención provisional de dos hombres vinculados a un caso de tentativa de homicidio doloso en perjuicio de un agente de la Policía Nacional, tras un violento incidente ocurrido en el corregimiento de Veracruz.

La medida cautelar fue dictada conforme al artículo 224, numeral 10, del Código Procesal Penal, luego de un hecho registrado la noche del jueves 21 de mayo en el sector de calle Los Pinos, donde un agente policial resultó herido por impacto de arma de fuego durante un patrullaje.

De acuerdo con los reportes oficiales, los uniformados realizaban recorridos a pie en dirección hacia el sector de Loma de Juan cuando detectaron a varios individuos en actitud sospechosa en un área de poca visibilidad. Al darles la voz de alto, los sujetos intentaron huir e ingresar a una residencia, momento en el que se produjeron detonaciones contra la unidad policial.

En medio del intercambio, uno de los proyectiles impactó un objeto fijo y posteriormente alcanzó al agente, provocándole una herida por roce de bala en el lado izquierdo del rostro. El uniformado fue trasladado de inmediato al Hospital Hogar de la Esperanza, donde recibió atención médica y se mantiene en condición estable y fuera de peligro.

Tras el ataque, la Policía Nacional desplegó operativos en el área, logrando la aprehensión de dos hombres mayores de edad presuntamente vinculados al hecho.

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El incidente también dejó daños materiales en un vehículo y provocó la muerte de una mascota que se encontraba en la zona del enfrentamiento.

Las autoridades judiciales y policiales continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar responsabilidades penales en este caso de violencia armada contra agentes del orden.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener operativos permanentes para garantizar la seguridad ciudadana y llevar ante la justicia a quienes infrinjan la ley.