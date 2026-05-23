EN VIVO - LPF| Plaza Amador vs Alianza FC: final del Torneo Clausura 2026 por TVMAX, TVN Pass y Youtube

Panamá/¡Llegó la hora de la verdad! Plaza Amador y Alianza FC se enfrentan en el partido que por el campeonato del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), desde el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, y que puedes ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Previa

La final reeditará el enfrentamiento que ambos clubes protagonizaron en el Clausura 2025, cuando los 'Leones' derrotaron 2-0 a los 'verdolagas' para levantar el título nacional. Ahora, seis meses después, la historia vuelve a ponerlos frente a frente, aumentando la rivalidad entre dos equipos que han sido protagonistas constantes del fútbol panameño en los últimos torneos.

Plaza Amador llega nuevamente como favorito gracias a su experiencia en este tipo de instancias y al gran momento colectivo que atraviesa. El conjunto dirigido por Mario Méndez buscará alcanzar el tricampeonato y sumar una nueva estrella a sus vitrinas, consolidando una de las etapas más exitosas de su historia reciente. Además, los plazinos vienen de superar con autoridad al UMECIT FC en semifinales, dejando claro que mantienen intacta su ambición de seguir dominando la LPF.

En un entrenamiento del Plaza Amador, previo a la final, Méndez aseguró que el equipo llega en óptimas condiciones para afrontar la final y destacó la importancia de mantener la concentración ante un rival peligroso. El estratega reconoció especialmente la velocidad ofensiva del Alianza FC, uno de los aspectos que más preocupa al cuerpo técnico plazino.

Del otro lado estará un Alianza FC que busca revancha y sueña con volver a tocar la gloria. Los 'Pericos' tuvieron un camino mucho más sufrido hacia la final, luego de eliminar al Veraguas United en una dramática serie semifinal que se definió desde la tanda de penales. Esa clasificación fortaleció el carácter competitivo del conjunto verdolaga, que ahora intentará conquistar apenas el segundo campeonato de su historia.

La rivalidad reciente entre ambos equipos añade un ingrediente especial al compromiso. Durante la fase regular del Clausura 2026, Plaza Amador y Alianza FC se enfrentaron en dos ocasiones y ambos partidos terminaron empatados 1-1, demostrando la paridad existente entre los dos finalistas.

Otro atractivo de la final estará en la lucha por el título de goleador del torneo. Heuyín Guardia, del Alianza FC, llega como líder de anotaciones con nueve goles, mientras que José 'Gasper' Murillo, figura del Plaza Amador, acumula ocho tantos. Ambos delanteros tendrán una motivación extra para intentar marcar diferencias en el partido más importante del campeonato.