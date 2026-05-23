Aeronáutica Civil desmiente rumores sobre supuesta desaparición de aeronave en Chiriquí

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) emitió un comunicado oficial esta tarde para desmentir categóricamente las informaciones que circulaban en redes sociales y diversas plataformas digitales sobre el presunto extravío de una aeronave en la provincia de Chiriquí.

La institución calificó dichos reportes como "completamente falsos" y extendió un llamado a la calma a toda la ciudadanía, instando a la población a no replicar informaciones de dudosa procedencia que puedan generar alarmas innecesarias.

"Ante cualquier situación real, la institución informará de manera oportuna y transparente únicamente a través de nuestros canales oficiales", enfatizó la AAC en su pronunciamiento público.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad aérea del país y agradecieron la confianza y colaboración de la comunidad para verificar las noticias a través de las cuentas oficiales de la entidad (@aacivilpty).