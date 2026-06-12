Panamá pierde 220 abanderamientos de naves en medio de tensiones por inspecciones en puertos de China

Estas salidas del registro panameño estarían relacionadas directamente con las inspecciones realizadas a embarcaciones en territorio chino.

Ciudad de Panamá/El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, confirmó a TVN Noticias que alrededor de 220 naves dejaron el registro de bandera panameña durante los últimos dos meses, en medio de las detenciones para inspección de seguridad marítima en puertos de China.

Gómez explicó que la información que maneja el gremio coincide con datos de empresas especializadas en inteligencia marítima, como Lloyd’s List Intelligence, y señaló que estas salidas del registro panameño estarían relacionadas directamente con las inspecciones realizadas a embarcaciones en territorio chino.

”Hemos tenido la información de que desde abril hasta la fecha, se han salido del registro 220 naves. Es importante destacar que de estas naves hay 60 que pertenecen a una naviera de China y otras son embarcaciones que se encuentran con rutas de comercio en los puertos chinos”, detalló Gómez

La situación ocurre pese a los acercamientos diplomáticos entre Panamá y China para intentar superar las tensiones. Hace algunas semanas, los cancilleres de ambos países sostuvieron una reunión en Nueva York que fue calificada como positiva.

”Desde el año pasado no pasaban más de 45 detenciones por mes y recientemente, el número más alto que hemos recibido es de 156 bajo el listado que nosotros efectivamente estamos revisando”, indicó.

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Además, recientemente el presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió en Grecia con armadores griegos que cuentan con alrededor de 500 buques registrados bajo bandera panameña. Gómez indicó que participó en estos encuentros como parte de los esfuerzos para atender la situación del sector marítimo.

”Un grupo bastante nutrido y de gran madurez, en donde pudimos hacer una amplia exposición, explicando todo lo que estamos haciendo en materia del registro, naviero, así como también de contratos importantes en el sector marítimo y logístico”, destacó Mulino.

Panamá, que durante años mantuvo el mayor registro de naves del mundo, actualmente fue superado por Liberia en materia de registro y carga. De acuerdo con cifras actuales, el país cuenta con aproximadamente 8,700 embarcaciones bajo bandera panameña.

La Cámara Marítima continúa dando seguimiento al impacto que estas medidas podrían generar en uno de los sectores más importantes para la economía nacional.

Con información de Elizabeth González