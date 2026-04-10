AMP investiga detención de 92 buques panameños en puertos de China durante marzo

La AMP indicó que el tema se maneja con cautela debido a que involucra aspectos relacionados con la seguridad marítima internacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que más de 90 buques con bandera panameña fueron detenidos durante el mes de marzo en puertos de China, una cifra que supera los registros habituales y que actualmente es objeto de investigación por parte de la entidad.

De acuerdo con datos oficiales, un total de 92 embarcaciones fueron retenidas para inspección en ese periodo. Antes de marzo, las detenciones en puertos chinos oscilaban entre 40 y 60 mensuales, lo que evidencia un incremento significativo.

”En marzo, cerramos el mes con 92 barcos detenidos, significa que le encontraron algún déficit durante las inspecciones y conllevan a que se arreglen para que así puedan navegar al puerto de destino”, indicó Luis Roquebert, administrador de la AMP.

La AMP indicó que el tema se maneja con cautela debido a que involucra aspectos relacionados con la seguridad marítima internacional. En ese sentido, un funcionario de la institución se encuentra en Asia verificando la situación en sitio.

Se espera que, a partir de un informe que elabore el director de Marina Mercante de la AMP tras su visita a Japón, se puedan determinar con mayor precisión las causas de estas detenciones.

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El administrador de la AMP señaló que algunos medios internacionales han vinculado este aumento con tensiones relacionadas con puertos en China, sin embargo, enfatizó que estas versiones están siendo evaluadas y no han sido confirmadas oficialmente.

"El director de Marina Mercante es el responsable dentro de la Autoridad Marítima de ver esto día a día, y el está llegando a Japón. Estará dos semanas allá reuniéndose con las autoridades”, afirmó.

Por su parte, el Gobierno panameño ha optado por mantener una postura prudente. El presidente José Raúl Mulino indicó que, por el momento, se le otorga a China el beneficio de la duda, mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades también recordaron que las detenciones por inspección son procedimientos habituales en distintos puertos del mundo y responden a estándares de seguridad marítima.

Como medida preventiva, la AMP informó que ha enviado circulares a navieras a nivel global, exhortándolas a mantener en regla toda la documentación y a cumplir con los más altos estándares de seguridad en la navegación, con el objetivo de reducir este tipo de incidentes.

Con información de Elizabeth González