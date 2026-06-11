Fiscalía Anticorrupción inspecciona nuevamente la Junta Comunal de Ancón por investigación de presuntas irregularidades

Panamá/La Fiscalía Anticorrupción realizó este jueves un allanamiento e inspección en las instalaciones de la junta comunal de Ancón, como parte de una investigación relacionada con presuntos malos manejos administrativos que involucran a la representante del corregimiento.

La diligencia se extendió por varias horas y fue ejecutada por funcionarios del Ministerio Público, quienes recopilaron información y documentación vinculada a las pesquisas que adelantan las autoridades.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado detalles sobre los hallazgos obtenidos durante la inspección ni el alcance específico de las investigaciones.

La actuación del Ministerio Público ocurre en un contexto marcado por varias denuncias presentadas contra la representante de Ancón, Yamireth Batista.

Actualmente, la funcionaria enfrenta tres presuntas querellas interpuestas por exfuncionarios que laboraron en la Junta Comunal entre 2024 y 2026. Las acciones legales están relacionadas con supuestos malos tratos laborales denunciados por los exempleados.

Aunque las querellas conocidas están vinculadas a temas laborales, las autoridades no han precisado si guardan relación directa con la investigación que motivó el allanamiento realizado este jueves.

La diligencia representa un nuevo paso dentro de las pesquisas que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción para determinar si existieron irregularidades en el manejo de recursos o en la administración de la Junta Comunal de Ancón.