Fuga en La Joyita: Tras una semana de silencio, ministro Ábrego explica cómo se produjo la evasión de 195 reos

Sobre las circunstancias que desencadenaron la fuga, Ábrego explicó que el incidente se produjo durante un proceso de reubicación de cabecillas de pandillas dentro del sistema penitenciario.

Chiriquí/A más de una semana de la fuga de 195 reos de La Joyita, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, rompió el silencio y ofreció nuevos detalles sobre lo ocurrido. El funcionario atribuyó la evasión a un motín generado durante la reubicación de cabecillas de pandillas y reveló que aún permanecen prófugos 17 privados de libertad.

Detalló que las investigaciones continúan en marcha y son desarrolladas por distintas unidades especializadas.

Creo que es claro que nuestras unidades internas de investigación, la DRP, Policía Judicial, agentes de inteligencia e igualmente el Ministerio Público están desarrollando investigaciones y estamos a la espera de los resultados de las mismas”, manifestó.

El titular de Seguridad explicó que la Policía Nacional mantiene operativos específicos para ubicar a cada uno de los prófugos.

Hay 17 personas que se encuentran prófugas de los 195 que se evadieron. Hay 17 bloques de búsqueda que tiene la Policía Nacional detrás de cada uno de ellos y podríamos decir que hasta cierto punto personalizado”, indicó.

Ábrego aprovechó para pedir la colaboración de la ciudadanía y exhortó a reportar información que permita ubicar a los evadidos. “Denunciar el paradero de estas personas, no tanto por la recompensa, sino por el hecho de la tranquilidad de la comunidad”, expresó.

El ministro aseguró que los estamentos de seguridad mantienen un esfuerzo permanente para dar con los fugitivos.

“La Policía Nacional hoy día está trabajando sin franquicia, sin vacaciones, para llevarle esa seguridad a toda la población panameña”, afirmó.

Sobre las circunstancias que desencadenaron la fuga, Ábrego explicó que el incidente se produjo durante un proceso de reubicación de cabecillas de pandillas dentro del sistema penitenciario.

Ante una reubicación de algunos de los líderes de pandillas que están en La Gran Joya, en La Joyita, estos ciudadanos [los privados de libertad] declaran un motín dentro del penal, lo que llama a la reacción de la fuerza pública. Efectivamente, estos sujetos ocasionan ruptura de la cerca, porque habían ya tirado las puertas (...)”, relató.

El ministro defendió la actuación de las autoridades y sostuvo que la información sobre el caso ha sido manejada con transparencia. “Somos transparentes en información”, señaló.

Ábrego también hizo referencia a los problemas estructurales que enfrenta el sistema penitenciario, entre ellos el hacinamiento, una situación que las autoridades han reconocido como uno de los principales desafíos en materia de seguridad y rehabilitación.

Las declaraciones del ministro se dieron durante una reunión entre autoridades de seguridad de Panamá y Costa Rica, en la que ambos países abordaron estrategias conjuntas para combatir el crimen organizado y fortalecer la cooperación regional frente a amenazas transnacionales.

Con información de Demetrio Ábrego.