Ordenan detención provisional de imputado por homicidio de abogada en Costa del Este

La investigación corresponde al asesinato por sicariato ocurrido la noche del viernes 6 de marzo de 2026 en la avenida Centenario, en Costa del Este.

Ciudad de Panamá/La investigación por el asesinato de una abogada ocurrido en Costa del Este registró un nuevo avance judicial luego de que una jueza de garantías ordenara la detención provisional de un hombre de 37 años, señalado por el Ministerio Público como presunto cómplice primario del crimen.

La investigación corresponde al asesinato por sicariato de la abogada y traductora panameña Nadine De Jesús Silvera Pereira, ocurrido la noche del viernes 6 de marzo de 2026 en la avenida Centenario, en Costa del Este

La decisión fue adoptada por la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Eyvis Jaén, durante una audiencia celebrada este 11 de junio, en la que también se legalizó la aprehensión del imputado y se admitió la formulación de cargos presentada por la Fiscalía. El ciudadano fue imputado por la presunta comisión de delitos contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado como cómplice primario, así como por asociación ilícita para delinquir en calidad de autor.

La jueza consideró que la medida cautelar de detención provisional era necesaria y proporcional a la gravedad de los hechos investigados. Entre los elementos valorados por el tribunal figuran riesgos procesales relacionados con una posible afectación de medios de prueba, el peligro asociado a la naturaleza de los delitos imputados y la eventual amenaza para las víctimas o sus familiares.

La audiencia contó con la participación de los fiscales Jorge Luis Ferguson y Víctor Barría, en representación del Ministerio Público. Por la parte querellante intervino el abogado Erick Baloy Mosquera.

Durante la diligencia judicial, el defensor particular del imputado, Temístocles De León, anunció la presentación de un recurso de apelación contra la medida cautelar impuesta. La audiencia para resolver ese recurso fue programada para el próximo 22 de junio, a las 10:00 de la mañana, ante el Tribunal Superior de Apelaciones, en la Sala 2 del edificio Plaza Fortuna.