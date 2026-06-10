Aprehenden en Pedregal a presunto implicado en asesinato de una abogada en Costa del Este

En los allanamientos realizados se incautaron equipos tecnológicos como celulares y otros indicios como parte de las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales.

Un hombre vinculado a un hecho contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio fue aprehendido en la mañana de este miércoles 10 de junio por la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía de Homicidio.

El individuo fue capturado en el sector de La Ersa en el corregimiento de Pedregal y se le vincula a un homicidio registrado el pasado 6 de marzo del presente año, en perjuicio de una profesional del derecho en la avenida Centenario de Costa del Este.

En los allanamientos realizados se incautaron equipos tecnológicos como celulares y otros indicios como parte de las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales.

La abogada de 37 años fue víctima de sicariato. Fue atacada de manera directa por hombres a bordo de una motocicleta cuando viajaba en el asiento del copiloto de una camioneta. En ese momento, la mujer se encontraba en la avenida Centenario de Costa del Este.

Homicidio de mujer en Cerro Coconolo

Por otro lado, la Policía Nacional junto a la Fiscalía de Homicidio también aprehendió a otros dos sospechosos de un homicidio, ocurrido el pasado 7 de junio de 2026 en el sector de Cerro Cocobolo, distrito de San Miguelito, en perjuicio de una mujer.

Según informes preliminares, la mujer quedó atrapada en medio de una balacera iniciada presuntamente por grupos criminales que estaban en el área.

La aprehensión de alias "Maikel" y "Mono2" se efectuó mediante diligencia de allanamiento en el corregimiento Arnulfo Arias, ubicando a los requeridos en este caso, siendo trasladados para los trámites correspondientes.

Las investigaciones por ambos crímenes continuarán por parte de las autoridades judiciales y se espera que en las próximas horas los sospechosos sean llevados ante un juez de garantías para que se legalice la aprehensión, se dicte una medida cautelar y se imputen cargos.

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