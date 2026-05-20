Dos homicidios, un mismo patrón: víctimas fueron retenidas antes de ser asesinadas; hay dos detenidos

Las investigaciones están relacionadas con dos hechos distintos ocurridos en 2025, uno en Pacora y otro que inició como una denuncia por desaparición en el corregimiento 24 de Diciembre.

Dos personas quedaron bajo detención provisional luego de audiencias de solicitudes múltiples realizadas a petición de la Procuraduría General de la Nación por casos distintos vinculados a homicidio y otros delitos graves.

En el primer caso, la Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio, logró la legalización de la aprehensión, imputación e imposición de medida cautelar contra un hombre investigado por homicidio doloso agravado, privación de libertad, desaparición forzosa, robo y asociación ilícita.

La investigación está relacionada con hechos ocurridos el 8 de mayo de 2025, cuando la víctima habría sido privada de libertad y despojada violentamente de sus pertenencias y de su vehículo. Posteriormente, fue trasladada al corregimiento de Pacora, específicamente al sector de Rancho Café, donde el cuerpo fue localizado el 25 de mayo de 2025 con un impacto de arma de fuego y signos de tortura.

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En un segundo proceso, otro hombre fue imputado por homicidio doloso agravado, privación de libertad, robo agravado y asociación ilícita, luego de que el Ministerio Público presentara elementos testimoniales y científicos que lo vincularían con el caso. También se ordenó su detención provisional.

Esta causa inició el 8 de marzo de 2025, tras una denuncia por desaparición presentada en el corregimiento de 24 de Diciembre. De acuerdo con la investigación, la víctima fue privada de libertad mientras conducía su taxi y despojada de sus pertenencias y del equipo de sonido del vehículo. Sus restos esqueletizados fueron ubicados el 17 de diciembre de 2025.

Ambas personas fueron trasladadas a un centro carcelario de la localidad, donde permanecerán mientras duren las investigaciones y sean llevadas a juicio.