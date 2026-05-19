Caso Financial Pacific: Confirmaron condenas para exejecutivos por estafa agravada

El tribunal acreditó el tipo penal de estafa agravada después que el Ministerio Público demostrara que el actuar de los implicados estuvo orientado a recibir fondos de la empresa extranjera mediante el uso de la astucia y el engaño.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó la condena de 96 meses de prisión para Iván Clare Arias y Mayte Pellegrini Puerta, exejecutivos de la liquidada casa de valores Financial Pacific (FP), como autores del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa agravada en perjuicio de la sociedad extranjera Caye Internacional Bank Ltd.

Por otra parte, el tribunal reconoció la rebaja de una sexta parte de la condena a West Valdés y Óscar Rodríguez Díaz por haberse acogido a un proceso abreviado, fijando su pena líquida en 80 meses de prisión.

Esta decisión de segunda instancia fue oficializada mediante el fallo N.º 13-26 con fecha del 15 de mayo de 2026. Como pena accesoria, los magistrados impusieron a todos los sancionados la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo idéntico al de sus respectivas penas principales.

En el dictamen, los magistrados argumentaron que, tras analizar el compendio de pruebas presentadas, "no cabe duda de la responsabilidad criminal por parte de los sancionados".

El tribunal acreditó el tipo penal de estafa agravada después que el Ministerio Público demostrara que el actuar de los implicados estuvo orientado a recibir fondos de la empresa extranjera Sociedad es Caye Internacional Bank Ltd; mediante el uso de la astucia y el engaño.

De acuerdo con lo probado en el juicio oral celebrado en abril del año pasado, las maniobras financieras de los condenados ocasionaron un perjuicio patrimonial superior a los 2 millones de dólares.

Esta causa penal tuvo su origen en el año 2013, luego de que las autoridades ordenaran la intervención y posterior liquidación de la casa de valores Financial Pacific.