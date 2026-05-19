Mujer aprehendida por supuesto peculado en junta comunal de Barrio Sur será llevada ante un juez

La investigación forma parte de los procesos que adelanta la Fiscalía Anticorrupción sobre el manejo de recursos públicos en juntas comunales y fondos de descentralización.

Una mujer de 34 años fue aprehendida por la Fiscalía Anticorrupción y será llevada ante un juez de garantías por su presunta vinculación con un caso de peculado relacionado con la Junta Comunal de Barrio Sur, en la provincia de Colón.

La acción se desarrolló en conjunto con unidades de la Policía Nacional, informó la Procuraduría General de la Nación a través de sus redes oficiales.

De acuerdo con el Ministerio Público, la mujer era requerida dentro de una investigación por el supuesto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, cuyo perjuicio económico asciende a 458 mil 896 dólares, afectando fondos del Estado.

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La investigación forma parte de los procesos que adelanta la Fiscalía Anticorrupción sobre el manejo de recursos públicos en juntas comunales y fondos de descentralización.

Este caso se suma a otras diligencias realizadas recientemente en Colón relacionadas con presuntas irregularidades en las juntas comunales de Barrio Sur y Barrio Norte, donde las autoridades han efectuado aprehensiones e imputaciones por supuestos manejos irregulares de fondos públicos, incluido el exalcalde Alex Lee.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la aprehendida ni mayores detalles sobre el rol que habría tenido dentro de la investigación.