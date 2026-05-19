Robo de ganado en Herrera: Cuidador vínculado a propietaria de finca es condenado por hurto de 21 reses

El sentenciado recibió una sanción accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo período de la condena.

Herrera/La Personería Municipal de Los Pozos, en representación de la Procuraduría General de la Nación, logró la condena de 72 meses de prisión para un ciudadano vinculado al delito de hurto pecuario, mediante la sentencia N.° 183.

Además de la pena principal, el sentenciado recibió una sanción accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo período de la condena.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en una finca ubicada en el distrito de Pesé, provincia de Herrera, donde el condenado aprovechó su condición de cuidador del lugar y la relación sentimental que mantenía con la propietaria para apoderarse ilícitamente de un total de 21 reses.

La afectada descubrió la desaparición del ganado el 20 de febrero de 2025, luego de realizar una verificación de control solicitada por un préstamo que mantenía con una entidad bancaria de la localidad.

Las autoridades detallaron que el ganado hurtado estaba valorado en B/. 18,400.00.