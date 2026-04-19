Condenan a 9 años de prisión por robo de ganado a famoso tipiquero de Los Santos

Lo que comenzó como una relación de confianza en una finca terminó en una condena de cárcel. Un hombre de 45 años fue sentenciado a 9 años de prisión por el hurto de decenas de reses pertenecientes al reconocido artista de la música típica panameña.

La Procuraduría General de la Nación informó que, a través de la Sección de Juicio Oral de la Fiscalía Regional de Los Santos, se logró la condena mediante la validación de un acuerdo de pena, luego de que el imputado admitiera su responsabilidad ante el Tribunal.

Además de la pena principal, el sentenciado recibió inhabilitación para ejercer funciones públicas por 60 meses.

Aprovechó su confianza

Los hechos se remontan al 7 de septiembre de 2024, en la finca La Cantera, ubicada en San José, distrito de Las Tablas.

Según la investigación, el hombre, quien trabajaba como ordeñador y cuidador, se aprovechó de su cargo para sustraer 30 reses de razas Pardo Suizo y Holstein, cada una valorada en aproximadamente 800 dólares.

El ganado pertenecía al artista típico, generándole una pérdida económica cercana a 24 mil dólares.

El condenado no actuó solo. Las autoridades detallaron que comercializó los animales con un tercero, quien trasladó 29 de las reses a la Subasta Ganadera Central, en El Espinal de Guararé, entre septiembre y noviembre de 2024.

La sentencia No. 9 del 16 de abril de 2026 pone fin al proceso judicial, marcando un precedente sobre este tipo de delitos en el sector agropecuario.

La Procuraduría reiteró su compromiso de perseguir y sancionar los delitos contra la propiedad, especialmente aquellos que afectan directamente la economía de productores y trabajadores del campo.