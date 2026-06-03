Ciudad de la Salud realiza sus primeras cirugías robóticas para tratar cáncer ginecológico

La incorporación de la cirugía robótica forma parte de un proceso de modernización tecnológica impulsado por la CSS.

Ciudad de panamá/La Ciudad de la Salud marcó un nuevo paso en la incorporación de tecnología médica avanzada al realizar las primeras cirugías robóticas destinadas al tratamiento de cánceres ginecológicos dentro de la red hospitalaria de la Caja de Seguro Social (CSS).

Las intervenciones incluyeron dos histerectomías por cáncer, procedimientos quirúrgicos para extirpar el útero, y una operación para remover miomas con reconstrucción uterina. Todas fueron realizadas con apoyo de un robot quirúrgico recientemente incorporado por la institución.

De acuerdo con especialistas involucrados en los procedimientos, el uso de esta tecnología permite una mayor precisión durante la cirugía, lo que contribuye a reducir la pérdida de sangre y favorece una recuperación menos compleja para las pacientes en comparación con las técnicas abiertas tradicionales.

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El ginecólogo oncólogo Miguel Cáceres señaló que la asistencia robótica también tiene un impacto en la dinámica de trabajo de los equipos médicos. Explicó que operaciones oncológicas que antes requerían gran parte de una jornada debido al esfuerzo físico que implicaban para los cirujanos ahora pueden realizarse con mayor eficiencia. Como resultado, en una sola jornada fue posible completar tres procedimientos.

La incorporación de la cirugía robótica forma parte de un proceso de modernización tecnológica impulsado por la CSS, que adquirió tres equipos de este tipo. Además del instalado en la Ciudad de la Salud, los otros dos serán destinados al Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández, en David, y al Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en la provincia de Herrera.

La entidad también contempla el desarrollo de programas de telecirugía robótica entre hospitales del país. La propuesta busca que especialistas puedan participar en procedimientos a distancia, ampliando el acceso a tratamientos complejos para pacientes que residen fuera de los principales centros urbanos y reduciendo la necesidad de traslados prolongados.

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