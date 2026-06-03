Meduca y docentes debaten sobre la modernización de la enseñanza técnica en congreso nacional

Panamá/La rápida transformación del mercado laboral, impulsada por la tecnología y las nuevas dinámicas económicas, ha puesto sobre la mesa un desafío para el sistema educativo: preparar a los estudiantes para empleos que evolucionan constantemente. Bajo esa premisa, más de 300 docentes y directivos de bachilleratos en Comercio, Turismo y Contabilidad participan esta semana en un congreso nacional orientado a repensar la formación técnica en Panamá.

El encuentro, denominado Camino a la Innovación de la Educación Técnica, reúne a educadores, autoridades académicas y representantes de distintos sectores con el objetivo de identificar oportunidades para actualizar los programas de estudio y fortalecer la conexión entre las aulas y el mundo laboral.

El congreso, que se desarrolla del 3 al 5 de junio entre el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) y el Hotel Panamá, incluye mesas de trabajo, intercambios de experiencias y análisis sobre las competencias que demandan sectores como el comercio, la contabilidad y el turismo.

Las iniciativas serán presentadas al cierre de la jornada y buscarán responder a un escenario en el que la capacitación especializada, la innovación y la adaptación a los cambios tecnológicos se han convertido en factores determinantes para la inserción laboral de los jóvenes.

Durante la ceremonia inaugural, la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre el sistema educativo, el sector privado y las universidades para garantizar una formación más cercana a la realidad profesional.

“Este es el segundo Congreso de Contabilidad, Turismo y Comercio. Lo que queremos es crear una relación estable y sostenible en el tiempo entre Meduca, el sector privado y las universidades por especialidad. Así, nuestros estudiantes tienen contacto con el mercado de su especialidad y con la academia de su especialidad”, expresó la titular de Educación.

Molinar recordó que este modelo de colaboración ya había dado resultados positivos en el pasado y consideró fundamental retomarlo para responder a los desafíos actuales.

“Eso se hizo en el pasado y retomarlo es importantísimo para que todos entendamos el mundo en que vivimos y podamos formar a los estudiantes en función de esa realidad”, añadió.

La ministra señaló además que la educación técnica desempeña un papel cada vez más relevante en la preparación de las nuevas generaciones, por lo que la actualización permanente de los docentes resulta esencial para mantener la pertinencia de los programas educativos y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional de los estudiantes.

Por su parte, el director nacional de Educación Media Profesional y Técnica del Meduca, Elías González, informó que el encuentro concluirá con la presentación de diversas iniciativas surgidas de las mesas de trabajo. Estas propuestas estarán enfocadas en la actualización de programas y planes de estudio, con el propósito de mejorar la calidad de la formación técnica que reciben miles de estudiantes en todo el país.