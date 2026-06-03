Citas médicas por celular y telemedicina desde julio: el plan digital del Minsa con el Club Activo 20-30

El ministro Fernando Boyd Galindo anunció que los primeros pilotos de asignación de citas por dispositivos móviles arrancarán a finales de junio, en el marco de la Estrategia Nacional de Transformación Digital en Salud 2025-2030.

El Ministerio de Salud (Minsa) y el Club Activo 20-30 de Panamá suscribieron un convenio de cooperación orientado a acelerar la transformación digital del sistema público de salud, con el fin de acercar los servicios médicos a la población y mejorar el acceso oportuno a la atención.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que la alianza permitirá avanzar en la modernización de los servicios mediante nuevas herramientas tecnológicas. "El Club Activo 20-30 es una organización con una amplia capacidad de llegar a la población panameña y este convenio nos ayudará a completar la modernización del sistema público de salud", afirmó.

Citas por celular desde finales de junio

Boyd Galindo anunció que el Minsa prevé iniciar a finales de junio los primeros programas piloto para la asignación de citas médicas mediante dispositivos móviles, de manera que los usuarios puedan gestionar sus consultas sin necesidad de desplazarse físicamente a los centros de salud.

Te puede interesar: Caja de Seguro Social: Quirófanos oftalmológicos en nueva policlínica de David reducen la mora quirúrgica en Chiriquí

Para el mes de julio se proyecta además la implementación de servicios de telemedicina, que permitirán a los pacientes recibir orientación y atención médica desde sus hogares, apoyados por plataformas tecnológicas y centros de atención especializados.

El titular explicó que estas iniciativas reducirán los costos de traslado, disminuirán los tiempos de desplazamiento y facilitarán el acceso a la atención, especialmente para quienes residen en áreas apartadas.

Más de 200 puestos de salud reactivados

Boyd Galindo informó además que el Minsa avanza en el fortalecimiento de la atención primaria mediante la reactivación de más de 200 puestos de salud en distintas regiones del país, con el objetivo de ampliar la cobertura y acercar los servicios a las comunidades.

Henry Ferguson, presidente de la Asociación Nacional de Clubes Activos 20-30, celebró la alianza y destacó que la incorporación de tecnología como herramienta de acceso a la salud contribuirá a reducir las barreras de movilidad de los pacientes y a mejorar su calidad de vida.

El convenio se enmarca en la Estrategia Nacional de Transformación Digital en Salud 2025-2030.