Caja de Seguro Social: Quirófanos oftalmológicos en nueva policlínica de David reducen la mora quirúrgica en Chiriquí

Los procedimientos son realizados por especialistas de ambas instituciones y benefician a pacientes que esperaban intervención desde hace años. La policlínica fue inaugurada en noviembre de 2025.

Dos nuevos quirófanos modernos habilitados en la Policlínica Especializada Dr. Rodrigo Hidalgo, en David, ya están en funcionamiento para la realización de cirugías de cataratas y pterigión, en el marco de un trabajo conjunto entre la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa).

Los procedimientos quirúrgicos son efectuados por especialistas de ambas entidades, con el objetivo de dar respuesta a pacientes que han permanecido durante largos períodos en lista de espera para una intervención oftalmológica.

Una instalación con capacidad para más de 420 mil personas

Inaugurada en noviembre del 2025, la policlínica fue construida bajo un costo de 22 millones de dólares, y diseñada para beneficiar a aproximadamente 420 mil personas y cuenta con dos quirófanos para cirugía ambulatoria, farmacia, imagenología, urgencias y consultorios especializados, entre otros servicios.

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Una mora que ya se venía atacando

La activación de estos quirófanos se suma a esfuerzos previos para reducir la espera oftalmológica en la provincia. En febrero pasado, una jornada interinstitucional denominada "Cataratón" permitió atender a pacientes con hasta tres o cuatro años en lista de espera, con una meta de 400 cirugías de catarata, pterigion y cirugía plástica.

Con la puesta en marcha permanente de estos quirófanos, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud en Chiriquí y avanzar de manera sostenida en la reducción de la mora quirúrgica oftalmológica.