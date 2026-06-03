Integración entre la Caja de Seguro y el Minsa: expediente clínico único y compras conjuntas, entre las apuestas

Panamá/La integración de los servicios de salud entre la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa), una propuesta que ha sido discutida durante años en el país, vuelve a cobrar impulso como una alternativa para mejorar la atención de la población y optimizar los recursos del sistema sanitario.

Durante la presentación de un informe sobre los avances de esta iniciativa, el asesor de la CSS, Carlos Abadía, sostuvo que Panamá debe avanzar hacia un modelo que permita coordinar esfuerzos entre ambas instituciones, sin que ninguna pierda su autonomía o identidad.

Realmente nosotros no podemos continuar en un país de 75 mil kilómetros cuadrados y 4.5 millones de panameños caminando en la atención de salud paralelamente. Insisto, no se está perdiendo la personalidad ni la identidad de ninguna de las dos instituciones, es unir sus fortalezas”, afirmó.

Abadía recordó que la integración de los servicios de salud no es una idea nueva y mencionó experiencias desarrolladas en otros países de la región, como Costa Rica, que implementó un sistema integrado hace 15 años, y Brasil, donde también se han aplicado modelos similares.

Entre los argumentos que sustentan la propuesta, el especialista destacó los cambios demográficos y epidemiológicos que enfrenta el país. Señaló que cerca del 30% de los asegurados pasan posteriormente a la condición de no asegurados, una realidad que obliga a replantear la forma en que se prestan los servicios de salud.

También alertó sobre el aumento de la obesidad en la población panameña. Según explicó, alrededor de 1.6 millones de personas presentan esta condición y una parte importante de ellas podría desarrollar enfermedades asociadas en el futuro.

Otro de los desafíos mencionados fue el cáncer. De acuerdo con las cifras expuestas, en Panamá se registran aproximadamente 7,700 nuevos casos cada año. Además, diariamente entre cuatro y siete personas fallecen a causa de esta enfermedad, mientras que entre 12 y 14 reciben un nuevo diagnóstico.

Ustedes saben que el cáncer no solamente representa una de las principales causas de mortalidad, sino que nosotros actualmente estamos teniendo alrededor de 7,700 casos nuevos de cáncer en el año. Cada día, entre 4 a 7 panameños mueren por cáncer y cada día, entre 12 a 14 panameños se les da un diagnóstico de cáncer. Eso para un país como nosotros es una estadística bastante relevante”, indicó.

Según lo expuesto, la propuesta de integración ya comienza a trasladarse a algunas instalaciones de salud pública y contempla medidas como la coordinación funcional entre ambas instituciones, una planificación unificada, compras conjuntas de insumos y medicamentos, la implementación de un expediente clínico único, el desarrollo de una red integrada de atención y el fortalecimiento de la atención primaria.

Los impulsores de la iniciativa consideran que la integración del sistema sanitario no debe depender únicamente de una administración gubernamental, sino consolidarse como una política de Estado que permita dar continuidad a los cambios a largo plazo y responder de manera más eficiente a las necesidades de salud de la población.

Con información de Elizabeth González.